Politico: Белый дом волнуется из-за грядущего обращения Нетаньяху

Белый дом выразил обеспокоенность по поводу предстоящего выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом США, запланированного на 24 июля, сообщает Politico. Американские чиновники опасаются, что Нетаньяху может использовать платформу для критики действующего президента США Джо Байдена.
«Никто не знает, что он собирается сказать», — заявил анонимный представитель американской администрации Politico. По словам другого чиновника, недавнее видеообращение Нетаньяху, в котором он критиковал решение США ограничить поставки оружия Израилю, уже «не облегчило ситуацию», и его выступление перед Конгрессом может только «усугубить ситуацию».
Помощники Байдена, по информации издания, разочарованы риторикой Нетаньяху и считают, что он может намеренно затягивать конфликт на Ближнем Востоке для сохранения власти. Кроме того, в администрации полагают, что Нетаньяху предпочел бы видеть в Белом доме экс-президента Дональда Трампа, а не Джо Байдена.
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