Двухлетняя девочка выпала из окна жилого дома на улице Свердлова в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, в тот момент мать, ранее лишенная родительских прав, находилась в состоянии опьянения.
«Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала, и девочка упала. Ее госпитализировали в Екатеринбург с тяжелыми травмами», — сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Женщина лишена родительских прав. Известно, что троих детей отец воспитывает один. В момент происшествия мать пришла навестить детей, а мужчина вышел в магазин.
Ранее в Карталах Челябинской области двухлетняя девочка также выпала из окна второго этажа, облокотившись на москитную сетку. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован.
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