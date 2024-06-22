22 июня 2024

В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Видео

Двухлетняя девочка выпала из окна в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики борются за жизнь выпавшей из окна в Нижнем Тагиле девочки Фото:

Двухлетняя девочка выпала из окна жилого дома на улице Свердлова в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, в тот момент мать, ранее лишенная родительских прав, находилась в состоянии опьянения.

«Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала, и девочка упала. Ее госпитализировали в Екатеринбург с тяжелыми травмами», — сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Женщина лишена родительских прав. Известно, что троих детей отец воспитывает один. В момент происшествия мать пришла навестить детей, а мужчина вышел в магазин.

Ранее в Карталах Челябинской области двухлетняя девочка также выпала из окна второго этажа, облокотившись на москитную сетку. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован.

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Двухлетняя девочка выпала из окна жилого дома на улице Свердлова в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, в тот момент мать, ранее лишенная родительских прав, находилась в состоянии опьянения. «Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала, и девочка упала. Ее госпитализировали в Екатеринбург с тяжелыми травмами», — сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Женщина лишена родительских прав. Известно, что троих детей отец воспитывает один. В момент происшествия мать пришла навестить детей, а мужчина вышел в магазин. Ранее в Карталах Челябинской области двухлетняя девочка также выпала из окна второго этажа, облокотившись на москитную сетку. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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