Стас Барецкий поджег себя на съемках и едва не погиб

Актер и шоумен Стас Барецкий получил ожоги лица во время исполнения трюка с огнем на съемках нового фильма. Инцидент произошел на съемочной площадке 22 июня.
«Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», — цитирует Стаса Барецкого издание «Страсти».
Артист получил ожоги и направился в больницу. Однако, несмотря на советы медиков, от стационарного лечения из-за съемок отказался.
Ранее URA.RU сообщало, что шоумен Барецкий не смог попасть в якобы купленный им замок Пугачевой. При входе на участок в деревню Грязь он сказал, что забыл ключи.
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