22 июня 2024

Стас Барецкий поджег себя на съемках и едва не погиб

Актер Стас Барецкий получил ожоги на съемках нового фильма
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Торжественное открытие Нижнетагильского государственного цирка после реконструкции. Свердловская область, Нижний Тагил , цирк, арена, фаер шоу, огонь, фаерщики, шоу
Стас Барецкий пострадал во время трюка с огнем Фото:

Актер и шоумен Стас Барецкий получил ожоги лица во время исполнения трюка с огнем на съемках нового фильма. Инцидент произошел на съемочной площадке 22 июня.

«Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», — цитирует Стаса Барецкого издание «Страсти».

Артист получил ожоги и направился в больницу. Однако, несмотря на советы медиков, от стационарного лечения из-за съемок отказался.

Ранее URA.RU сообщало, что шоумен Барецкий не смог попасть в якобы купленный им замок Пугачевой. При входе на участок в деревню Грязь он сказал, что забыл ключи.

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Актер и шоумен Стас Барецкий получил ожоги лица во время исполнения трюка с огнем на съемках нового фильма. Инцидент произошел на съемочной площадке 22 июня. «Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», — цитирует Стаса Барецкого издание «Страсти». Артист получил ожоги и направился в больницу. Однако, несмотря на советы медиков, от стационарного лечения из-за съемок отказался. Ранее URA.RU сообщало, что шоумен Барецкий не смог попасть в якобы купленный им замок Пугачевой. При входе на участок в деревню Грязь он сказал, что забыл ключи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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