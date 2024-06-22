Стас Барецкий поджег себя на съемках и едва не погиб

Актер Стас Барецкий получил ожоги на съемках нового фильма

23 июня 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Стас Барецкий пострадал во время трюка с огнем Фото: Анна Майорова © URA.RU Актер и шоумен Стас Барецкий получил ожоги лица во время исполнения трюка с огнем на съемках нового фильма. Инцидент произошел на съемочной площадке 22 июня. «Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», — цитирует Стаса Барецкого издание «Страсти». Артист получил ожоги и направился в больницу. Однако, несмотря на советы медиков, от стационарного лечения из-за съемок отказался. Ранее URA.RU сообщало, что шоумен Барецкий не смог попасть в якобы купленный им замок Пугачевой. При входе на участок в деревню Грязь он сказал, что забыл ключи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер и шоумен Стас Барецкий получил ожоги лица во время исполнения трюка с огнем на съемках нового фильма. Инцидент произошел на съемочной площадке 22 июня. «Сегодня на съемках боевика „Барецкий. Последняя кровь“ чуть не погиб! Хотел показать фаер-шоу и загорелся, пришлось даже вызывать скорую», — цитирует Стаса Барецкого издание «Страсти». Артист получил ожоги и направился в больницу. Однако, несмотря на советы медиков, от стационарного лечения из-за съемок отказался. Ранее URA.RU сообщало, что шоумен Барецкий не смог попасть в якобы купленный им замок Пугачевой. При входе на участок в деревню Грязь он сказал, что забыл ключи.