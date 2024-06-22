Стасу Михайлову грозят повышенные налоги на загородный дворец

Российский певец Стас Михайлов может столкнуться с необходимостью уплаты повышенного налога на имущество. В интервью Forbes он упомянул о приобретении дорогостоящего особняка в подмосковном поселке. Новые поправки к налоговому законодательству предусматривают повышение ставки, если речь идет о недвижимости, стоимость которой превышает 300 млн рублей.
«Стас Михайлов сообщил, что купил самый дорогой особняк в элитном подмосковном поселке. Цена раскрыта не была. Но журналисты связали собственность с поселком „Агаларов Эстейт“ в городском округе Истра», — передает «Парламентская газета». Согласно публичной кадастровой карте, на указанной территории располагаются объекты, стоимость которых превышает 300 млн рублей.
Госдума 20 июня приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ, пишет «Национальная служба новостей». Предполагается, что максимальная ставка налога на имущество вырастет С 0,3 до 2,5% для дорогостоящей недвижимости. По словам президента России Владимира Путина, окончательное принятие изменений по налогам запланировано на август, сообщает RT. Кого еще из звезд российского шоу-бизнеса затронут изменения, сказать доподлинно нельзя. Информации о конкретных адресах, по которым можно определить кадастровый номер участка и узнать стоимость, в открытом доступе содержится крайне мало.
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