22 июня 2024

Стасу Михайлову грозят повышенные налоги на загородный дворец

© Служба новостей «URA.RU»
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Стас Михайлов признался, что купил самый дорогой особняк в элитном поселке Подмосковья
Стас Михайлов признался, что купил самый дорогой особняк в элитном поселке Подмосковья Фото:

Российский певец Стас Михайлов может столкнуться с необходимостью уплаты повышенного налога на имущество. В интервью Forbes он упомянул о приобретении дорогостоящего особняка в подмосковном поселке. Новые поправки к налоговому законодательству предусматривают повышение ставки, если речь идет о недвижимости, стоимость которой превышает 300 млн рублей.

«Стас Михайлов сообщил, что купил самый дорогой особняк в элитном подмосковном поселке. Цена раскрыта не была. Но журналисты связали собственность с поселком „Агаларов Эстейт“ в городском округе Истра», — передает «Парламентская газета». Согласно публичной кадастровой карте, на указанной территории располагаются объекты, стоимость которых превышает 300 млн рублей.

Госдума 20 июня приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ, пишет «Национальная служба новостей». Предполагается, что максимальная ставка налога на имущество вырастет С 0,3 до 2,5% для дорогостоящей недвижимости. По словам президента России Владимира Путина, окончательное принятие изменений по налогам запланировано на август, сообщает RT. Кого еще из звезд российского шоу-бизнеса затронут изменения, сказать доподлинно нельзя. Информации о конкретных адресах, по которым можно определить кадастровый номер участка и узнать стоимость, в открытом доступе содержится крайне мало.

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Российский певец Стас Михайлов может столкнуться с необходимостью уплаты повышенного налога на имущество. В интервью Forbes он упомянул о приобретении дорогостоящего особняка в подмосковном поселке. Новые поправки к налоговому законодательству предусматривают повышение ставки, если речь идет о недвижимости, стоимость которой превышает 300 млн рублей. «Стас Михайлов сообщил, что купил самый дорогой особняк в элитном подмосковном поселке. Цена раскрыта не была. Но журналисты связали собственность с поселком „Агаларов Эстейт“ в городском округе Истра», — передает «Парламентская газета». Согласно публичной кадастровой карте, на указанной территории располагаются объекты, стоимость которых превышает 300 млн рублей. Госдума 20 июня приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу НДФЛ, пишет «Национальная служба новостей». Предполагается, что максимальная ставка налога на имущество вырастет С 0,3 до 2,5% для дорогостоящей недвижимости. По словам президента России Владимира Путина, окончательное принятие изменений по налогам запланировано на август, сообщает RT. Кого еще из звезд российского шоу-бизнеса затронут изменения, сказать доподлинно нельзя. Информации о конкретных адресах, по которым можно определить кадастровый номер участка и узнать стоимость, в открытом доступе содержится крайне мало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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