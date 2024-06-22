Алла Пугачева сумеет избежать высоких налогов на дворец в Грязи

Певицу Аллу Пугачеву, владеющую замком в подмосковной деревне Грязь, с большей долей вероятности не коснутся повышенные налоговые сборы. Такое предположение сделал владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.
«Не думаю, что у замка в деревне Грязь будет высокая стоимость, что кадастровая, что рыночная. Когда-то объект, возможно, и относился к сегменту „супер-люкс“, но сегодня уже морально устарел. На рынке представлены множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов», — пояснил Виктор Садыгов в беседе с «Парламентской газетой».
Эксперт добавил, что 2022 году выяснилось — у замка нет адреса. Это объясняется тем, что межевание участка, вероятно, делалось еще в нулевых или вообще не проводилось. Да и сам участок небольшой — всего гектар, а площадь здания исчисляется 2300 квадратов, сказал Садыгов.
Если новые поправки будут приняты, то максимальная ставка налога на имущество может повыситься с 0,3 до 2,5%. Это касается лишь объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Госдума РФ в перовом чтении уже одобрила законопроект о повышении НДФЛ, напоминает «Национальная служба новостей».
Ранее журналисты обратили внимание на то, что певцу Стасу Михайлову грозят повышенные налоги на загородный дворец. Артист признался, что купил дорогостоящий особняк в поселке Подмосковья.
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