22 июня 2024

Алла Пугачева сумеет избежать высоких налогов на дворец в Грязи

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья Аллы Пугачевой с 2022 года живет в Израиле
Семья Аллы Пугачевой с 2022 года живет в Израиле Фото:

Певицу Аллу Пугачеву, владеющую замком в подмосковной деревне Грязь, с большей долей вероятности не коснутся повышенные налоговые сборы. Такое предположение сделал владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

«Не думаю, что у замка в деревне Грязь будет высокая стоимость, что кадастровая, что рыночная. Когда-то объект, возможно, и относился к сегменту „супер-люкс“, но сегодня уже морально устарел. На рынке представлены множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов», — пояснил Виктор Садыгов в беседе с «Парламентской газетой».

Эксперт добавил, что 2022 году выяснилось — у замка нет адреса. Это объясняется тем, что межевание участка, вероятно, делалось еще в нулевых или вообще не проводилось. Да и сам участок небольшой — всего гектар, а площадь здания исчисляется 2300 квадратов, сказал Садыгов.

Если новые поправки будут приняты, то максимальная ставка налога на имущество может повыситься с 0,3 до 2,5%. Это касается лишь объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Госдума РФ в перовом чтении уже одобрила законопроект о повышении НДФЛ, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее журналисты обратили внимание на то, что певцу Стасу Михайлову грозят повышенные налоги на загородный дворец. Артист признался, что купил дорогостоящий особняк в поселке Подмосковья.

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Певицу Аллу Пугачеву, владеющую замком в подмосковной деревне Грязь, с большей долей вероятности не коснутся повышенные налоговые сборы. Такое предположение сделал владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов. «Не думаю, что у замка в деревне Грязь будет высокая стоимость, что кадастровая, что рыночная. Когда-то объект, возможно, и относился к сегменту „супер-люкс“, но сегодня уже морально устарел. На рынке представлены множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов», — пояснил Виктор Садыгов в беседе с «Парламентской газетой». Эксперт добавил, что 2022 году выяснилось — у замка нет адреса. Это объясняется тем, что межевание участка, вероятно, делалось еще в нулевых или вообще не проводилось. Да и сам участок небольшой — всего гектар, а площадь здания исчисляется 2300 квадратов, сказал Садыгов. Если новые поправки будут приняты, то максимальная ставка налога на имущество может повыситься с 0,3 до 2,5%. Это касается лишь объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей. Госдума РФ в перовом чтении уже одобрила законопроект о повышении НДФЛ, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее журналисты обратили внимание на то, что певцу Стасу Михайлову грозят повышенные налоги на загородный дворец. Артист признался, что купил дорогостоящий особняк в поселке Подмосковья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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