Актер Рожков признался, что устал от «Уральских пельменей»

Звезда «Уральских пельменей» Рожков устал от юмористического проекта

23 июня 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

Андрей Рожков сравнил свою работу с конвейером и сборочным цехом Фото: Илья Московец © URA.RU Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что несмотря на успешность творческого проекта, который выходит на телевидении с 2009 года, он давно устал от однообразной деятельности. Юморист заявил, что если шоу закроется, он не расстроится. «Я почувствую облегчение — наконец-то. Не сразу, но найду себе занятие какое-нибудь точно. Есть очень много вещей, которые мне нравится делать. Буду пробовать засадить картофельное поле, вырастить самую лучшую картошку в Екатеринбурге», — сказал Андрей Рожков в интервью youtube-каналу «Кто мы?!» Рожков отметил, что «Уральские пельмени» дают ему стабильность в жизни, но он устал от «конвейерности». Актер хотел бы объехать Россию на машине, попробовав разные места для кайтсерфинга. Ранее звезда «Уральских пельменей» заявил, что любит отдыхать в местах, где его не могут узнать фанаты. В частности, он упомянул про Синайскую пустыню, где всем на него «наплевать». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что несмотря на успешность творческого проекта, который выходит на телевидении с 2009 года, он давно устал от однообразной деятельности. Юморист заявил, что если шоу закроется, он не расстроится. «Я почувствую облегчение — наконец-то. Не сразу, но найду себе занятие какое-нибудь точно. Есть очень много вещей, которые мне нравится делать. Буду пробовать засадить картофельное поле, вырастить самую лучшую картошку в Екатеринбурге», — сказал Андрей Рожков в интервью youtube-каналу «Кто мы?!» Рожков отметил, что «Уральские пельмени» дают ему стабильность в жизни, но он устал от «конвейерности». Актер хотел бы объехать Россию на машине, попробовав разные места для кайтсерфинга. Ранее звезда «Уральских пельменей» заявил, что любит отдыхать в местах, где его не могут узнать фанаты. В частности, он упомянул про Синайскую пустыню, где всем на него «наплевать».