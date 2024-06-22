22 июня 2024

Актер Рожков признался, что устал от «Уральских пельменей»

Звезда «Уральских пельменей» Рожков устал от юмористического проекта
© Служба новостей «URA.RU»
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Актёр Андрей Рожков. Магнитогорск, рожков андрей
Андрей Рожков сравнил свою работу с конвейером и сборочным цехом Фото:

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что несмотря на успешность творческого проекта, который выходит на телевидении с 2009 года, он давно устал от однообразной деятельности. Юморист заявил, что если шоу закроется, он не расстроится.

«Я почувствую облегчение — наконец-то. Не сразу, но найду себе занятие какое-нибудь точно. Есть очень много вещей, которые мне нравится делать. Буду пробовать засадить картофельное поле, вырастить самую лучшую картошку в Екатеринбурге», — сказал Андрей Рожков в интервью youtube-каналу «Кто мы?!»

Рожков отметил, что «Уральские пельмени» дают ему стабильность в жизни, но он устал от «конвейерности». Актер хотел бы объехать Россию на машине, попробовав разные места для кайтсерфинга.

Ранее звезда «Уральских пельменей» заявил, что любит отдыхать в местах, где его не могут узнать фанаты. В частности, он упомянул про Синайскую пустыню, где всем на него «наплевать».

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Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что несмотря на успешность творческого проекта, который выходит на телевидении с 2009 года, он давно устал от однообразной деятельности. Юморист заявил, что если шоу закроется, он не расстроится. «Я почувствую облегчение — наконец-то. Не сразу, но найду себе занятие какое-нибудь точно. Есть очень много вещей, которые мне нравится делать. Буду пробовать засадить картофельное поле, вырастить самую лучшую картошку в Екатеринбурге», — сказал Андрей Рожков в интервью youtube-каналу «Кто мы?!» Рожков отметил, что «Уральские пельмени» дают ему стабильность в жизни, но он устал от «конвейерности». Актер хотел бы объехать Россию на машине, попробовав разные места для кайтсерфинга. Ранее звезда «Уральских пельменей» заявил, что любит отдыхать в местах, где его не могут узнать фанаты. В частности, он упомянул про Синайскую пустыню, где всем на него «наплевать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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