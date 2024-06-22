В результате ДТП пешеходу потребовалась помощь медиков
В Надыме (ЯНАО) вечером 22 июня иномарка сбила несовершеннолетнего пешехода. В окружной Госавтоинспекции сообщили, что ребенку после ДТП потребовалась госпитализация.
«22 июня 2024 года, около 20 часов 50 минут в районе дома №2 микрорайона Олимпийский города Надыма, водитель, управляя автомобилем KIA, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пешеход двигался в жилой зоне. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пешеход попал под колеса авто во дворе жилого дома
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