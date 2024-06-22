22 июня 2024

В ЯНАО ребенок попал под колеса иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пешеходу потребовалась помощь медиков
В результате ДТП пешеходу потребовалась помощь медиков Фото:

В Надыме (ЯНАО) вечером 22 июня иномарка сбила несовершеннолетнего пешехода. В окружной Госавтоинспекции сообщили, что ребенку после ДТП потребовалась госпитализация.

«22 июня 2024 года, около 20 часов 50 минут в районе дома №2 микрорайона Олимпийский города Надыма, водитель, управляя автомобилем KIA, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что пешеход двигался в жилой зоне. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пешеход попал под колеса авто во дворе жилого дома
Пешеход попал под колеса авто во дворе жилого дома
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) вечером 22 июня иномарка сбила несовершеннолетнего пешехода. В окружной Госавтоинспекции сообщили, что ребенку после ДТП потребовалась госпитализация. «22 июня 2024 года, около 20 часов 50 минут в районе дома №2 микрорайона Олимпийский города Надыма, водитель, управляя автомобилем KIA, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход был госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что пешеход двигался в жилой зоне. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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