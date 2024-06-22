22 июня 2024

Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура даст оценку инциденту, в котором пострадала двухлетняя девочка
Прокуратура даст оценку инциденту, в котором пострадала двухлетняя девочка Фото:

Прокуратура Нижнего Тагила (Свердловская область) организовала проверку из-за падения двухлетней девочки из окна. По предварительной информации, ребенок облокотился на москитную сетку и упал со второго этажа здания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Дзержинского района города Нижний Тагил организовала проверку в связи с травмированием двухлетнего ребенка в результате падения из окна дома… Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в telegram-канале ведомства.

Пострадавшая девочка воспитывается отцом, но в момент происшествия он вышел в магазин, оставив ребенка с матерью, лишенной родительских прав. С различными травмами девочку доставили в больницу.

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Прокуратура Нижнего Тагила (Свердловская область) организовала проверку из-за падения двухлетней девочки из окна. По предварительной информации, ребенок облокотился на москитную сетку и упал со второго этажа здания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Дзержинского района города Нижний Тагил организовала проверку в связи с травмированием двухлетнего ребенка в результате падения из окна дома… Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавшая девочка воспитывается отцом, но в момент происшествия он вышел в магазин, оставив ребенка с матерью, лишенной родительских прав. С различными травмами девочку доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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