Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Нижнем Тагиле

Прокуратура Нижнего Тагила (Свердловская область) организовала проверку из-за падения двухлетней девочки из окна. По предварительной информации, ребенок облокотился на москитную сетку и упал со второго этажа здания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Прокуратура Дзержинского района города Нижний Тагил организовала проверку в связи с травмированием двухлетнего ребенка в результате падения из окна дома… Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — говорится в telegram-канале ведомства.
Пострадавшая девочка воспитывается отцом, но в момент происшествия он вышел в магазин, оставив ребенка с матерью, лишенной родительских прав. С различными травмами девочку доставили в больницу.
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