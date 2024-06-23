«Изнасиловал, задушил и сжег»: 18-ой жертвой Душителя была 16-летняя девочка

В деле известного серийного убийцы, известного как «Душитель», появилась 18-я жертва. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Уже осужденный за ряд преступлений Владимир Миргород признан виновным в убийстве 16-летней девочки в Москве, которую он изнасиловал, задушил и затем поджег квартиру для сокрытия следов.
«Следователи смогли доказать причастность маньяка к ещё одному убийству, совершённому больше 20 лет назад», — говорится в сообщении. В марте 2003 года он напал на 16-летнюю девушку в ее квартире на Смольной улице, где последовало насилие, убийство и поджог.
Тело девушки было найдено только на следующий день после пожара. Раскрытие этого убийства стало возможным после ареста Миргорода за другое преступление, связанное с 32-летней Ларисой Тереховой. Допросы и следственные действия позволили установить его причастность к 18-му убийству.
В настоящее время Миргород отбывает пожизненное наказание в колонии «Снежинка» в Хабаровске. В период следственных мероприятий его временно перевели в московский СИЗО. Миргород был признан виновным в серии жестоких преступлений, начиная с начала 2000-х, когда он знакомился с жертвами в Москве и Подмосковье, предлагая шампанское и поездки на автомобиле, после чего совершал свои убийства.
Ранее, 31 мая 2024, следователи обнаружили 17-ю жертву «Душителя». Ей оказалась москвичка Лариса Терехова, которую мужчина убил в 2004 году.
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