Shot: следователи нашли 17-ю жертву московского маньяка по кличке Душитель

31 мая 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Владимир Миргород убил 17-ю жертву в 2004 году в Москве, написал telegram-канал Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Следователи обнаружили 17-ю жертву серийного убийцы и насильника Владимира Миргорода, известного по кличке Душитель. Ей оказалась москвичка Лариса Терехова, которую мужчина убил в 2004 году. После открытия этого факта преступник вновь предстанет перед судом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Количество жертв серийного маньяка по кличке Душитель выросло до 17», — передает telegram-канал. Еще одной жертвой Миргорода оказалась москвичка Лариса Терехова, которую он були 20 лет назад. Мужчину уже отправили из колонии «Снежинка» в Хабаровске в СИЗО Москвы. Владимир Миргород совершал свои преступления в Москве и Подмосковье в начале 2000-х годов. Работая водителем и развозя грузы для коммерческой фирмы, он использовал свое свободное время для совершения убийств. Миргород знакомился с женщинами на улице, предлагая шампанское и поездку на автомобиле, а затем совершал нападения. Лариса Терехова, которой на тот момент было 32 года, оказалась 17-й жертвой Миргорода. Он напал на нее в апреле 2004 года возле дома на Лавочкина в районе Ховрино. Несмотря на отчаянное сопротивление, женщина не смогла отбиться от нападавшего. Маньяк изнасиловал и задушил ее, оставив тело неподалеку от места преступления. Долгое время следствие не могло связать убийство Тереховой с Миргородом, однако теперь это удалось. Серийный убийца вновь предстанет перед судом, где ответит за свои преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи обнаружили 17-ю жертву серийного убийцы и насильника Владимира Миргорода, известного по кличке Душитель. Ей оказалась москвичка Лариса Терехова, которую мужчина убил в 2004 году. После открытия этого факта преступник вновь предстанет перед судом. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Количество жертв серийного маньяка по кличке Душитель выросло до 17», — передает telegram-канал. Еще одной жертвой Миргорода оказалась москвичка Лариса Терехова, которую он були 20 лет назад. Мужчину уже отправили из колонии «Снежинка» в Хабаровске в СИЗО Москвы. Владимир Миргород совершал свои преступления в Москве и Подмосковье в начале 2000-х годов. Работая водителем и развозя грузы для коммерческой фирмы, он использовал свое свободное время для совершения убийств. Миргород знакомился с женщинами на улице, предлагая шампанское и поездку на автомобиле, а затем совершал нападения. Лариса Терехова, которой на тот момент было 32 года, оказалась 17-й жертвой Миргорода. Он напал на нее в апреле 2004 года возле дома на Лавочкина в районе Ховрино. Несмотря на отчаянное сопротивление, женщина не смогла отбиться от нападавшего. Маньяк изнасиловал и задушил ее, оставив тело неподалеку от места преступления. Долгое время следствие не могло связать убийство Тереховой с Миргородом, однако теперь это удалось. Серийный убийца вновь предстанет перед судом, где ответит за свои преступления.