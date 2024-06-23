Кривой Рог затянуло смогом и неприятным запахом
В Кривом Роге зафиксировано сильное задымление с территории коксохимического завода. Местные жители жалуются на сильный дым и неприятный запах, окутавший город. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страна».
«Город затянуло смогом и неприятным запахом», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, ночью с территории завода были слышны громкие звуки. Точная причина неизвестна.
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