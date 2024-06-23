Из Коксохима в Кривом Роге валит дым. Видео

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Кривой Рог затянуло смогом и неприятным запахом
Кривой Рог затянуло смогом и неприятным запахом Фото:

В Кривом Роге зафиксировано сильное задымление с территории коксохимического завода. Местные жители жалуются на сильный дым и неприятный запах, окутавший город. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страна».

«Город затянуло смогом и неприятным запахом», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, ночью с территории завода были слышны громкие звуки. Точная причина неизвестна. 

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В Кривом Роге зафиксировано сильное задымление с территории коксохимического завода. Местные жители жалуются на сильный дым и неприятный запах, окутавший город. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страна». «Город затянуло смогом и неприятным запахом», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, ночью с территории завода были слышны громкие звуки. Точная причина неизвестна. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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