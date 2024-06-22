22 июня 2024

На Челябинскую область обрушатся сильные дожди с градом

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Дождливый клипарт (продолжение). Екатеринбург , лужа, отражение, колесо, автомобиль, после ливня, потоп, дождь
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды Фото:

На Челябинскую область обрушатся сильные дожди с градом. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра (ЦГМС).

«Ночью 24 июня на севере Челябинской области ожидаются сильные дожди. В отдельных районах грозы, возможен град», — предупреждают в областном гидрометцентре.

22 июня многие города региона уже пострадали от ливня и града. Так в Озерске из-за ливня на дорогах образовались глубокие лужи, а в окрестностях Златоуста автомобилисты вынуждены были пережидать непогоду на обочине трассы.

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На Челябинскую область обрушатся сильные дожди с градом. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра (ЦГМС). «Ночью 24 июня на севере Челябинской области ожидаются сильные дожди. В отдельных районах грозы, возможен град», — предупреждают в областном гидрометцентре. 22 июня многие города региона уже пострадали от ливня и града. Так в Озерске из-за ливня на дорогах образовались глубокие лужи, а в окрестностях Златоуста автомобилисты вынуждены были пережидать непогоду на обочине трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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