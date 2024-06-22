Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
На Челябинскую область обрушатся сильные дожди с градом. Об этом сообщает пресс-служба регионального гидрометцентра (ЦГМС).
«Ночью 24 июня на севере Челябинской области ожидаются сильные дожди. В отдельных районах грозы, возможен град», — предупреждают в областном гидрометцентре.
22 июня многие города региона уже пострадали от ливня и града. Так в Озерске из-за ливня на дорогах образовались глубокие лужи, а в окрестностях Златоуста автомобилисты вынуждены были пережидать непогоду на обочине трассы.
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