22 июня 2024

В Серове пятилетняя девочка выпала из окна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Состояние выпавшей из окна девочки неизвестно (архивное фото)
Состояние выпавшей из окна девочки неизвестно (архивное фото) Фото:

В Серове (Свердловская область) из окна третьего этажа многоэтажного дома на улице Паровозников, 8, выпала пятилетняя девочка. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова подтвердила информацию о происшествии.

«Это не детский сад (как об этом ранее утверждал telegram-канал „Это Серов, детка“ — прим. URA.RU), обычный многоквартирный дом. Родители были дома, но халатность в их действиях не усматривается. Произошел именно несчастный случай», — рассказала Канатова ЕАН.

Подобный инцидент произошел 22 июня в Нижнем Тагиле. Двухлетняя девочка выпала из окна жилого дома, оперевшись на москитную сетку. В это время в помещении была мать девочки, лишенная родительских прав. Малышку госпитализировали в Екатеринбург с различными травмами. Городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием ребенка.

Обновлено 15:16: Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что на мать девочки составлен протокол. «В отношении матери ребенка составлен протокол по административной статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание ребенка», — заявил полковник Горелых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Серове (Свердловская область) из окна третьего этажа многоэтажного дома на улице Паровозников, 8, выпала пятилетняя девочка. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова подтвердила информацию о происшествии. «Это не детский сад (как об этом ранее утверждал telegram-канал „Это Серов, детка“ — прим. URA.RU), обычный многоквартирный дом. Родители были дома, но халатность в их действиях не усматривается. Произошел именно несчастный случай», — рассказала Канатова ЕАН. Подобный инцидент произошел 22 июня в Нижнем Тагиле. Двухлетняя девочка выпала из окна жилого дома, оперевшись на москитную сетку. В это время в помещении была мать девочки, лишенная родительских прав. Малышку госпитализировали в Екатеринбург с различными травмами. Городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием ребенка. Обновлено 15:16: Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что на мать девочки составлен протокол. «В отношении матери ребенка составлен протокол по административной статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание ребенка», — заявил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...