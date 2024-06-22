В Серове пятилетняя девочка выпала из окна

В Серове (Свердловская область) из окна третьего этажа многоэтажного дома на улице Паровозников, 8, выпала пятилетняя девочка. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова подтвердила информацию о происшествии.
«Это не детский сад (как об этом ранее утверждал telegram-канал „Это Серов, детка“ — прим. URA.RU), обычный многоквартирный дом. Родители были дома, но халатность в их действиях не усматривается. Произошел именно несчастный случай», — рассказала Канатова ЕАН.
Подобный инцидент произошел 22 июня в Нижнем Тагиле. Двухлетняя девочка выпала из окна жилого дома, оперевшись на москитную сетку. В это время в помещении была мать девочки, лишенная родительских прав. Малышку госпитализировали в Екатеринбург с различными травмами. Городская прокуратура организовала проверку в связи с травмированием ребенка.
Обновлено 15:16: Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что на мать девочки составлен протокол. «В отношении матери ребенка составлен протокол по административной статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание ребенка», — заявил полковник Горелых.
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