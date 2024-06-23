Губернатор Севастополя сообщил о пострадавших после атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев: от атаки ВСУ пострадали 14 человек
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Госсовет в Кремле. Москва, развожаев михаил
Развожаев рассказал о 14-и раненых после атаки ВСУ Фото:

В результате украинской атаки на Севастополь пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Двенадцать человек были ранены в районе Укчуевки, еще двое возле Любимовки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей получили осколочные ранения», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Еще два человека были ранены возле Любимовки.

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В результате украинской атаки на Севастополь пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Двенадцать человек были ранены в районе Укчуевки, еще двое возле Любимовки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей получили осколочные ранения», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Еще два человека были ранены возле Любимовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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