Происшествия Губернатор Севастополя сообщил о пострадавших после атаки ВСУ Губернатор Севастополя Развожаев: от атаки ВСУ пострадали 14 человек 23 июня 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Развожаев рассказал о 14-и раненых после атаки ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате украинской атаки на Севастополь пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Двенадцать человек были ранены в районе Укчуевки, еще двое возле Любимовки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей получили осколочные ранения», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Еще два человека были ранены возле Любимовки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате украинской атаки на Севастополь пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Двенадцать человек были ранены в районе Укчуевки, еще двое возле Любимовки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. «По предварительной информации Спасательной службы — в районе Учкуевки 12 человек, включая двух детей получили осколочные ранения», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Еще два человека были ранены возле Любимовки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям