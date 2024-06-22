На Челябинск 23 июня обрушилась гроза с дождем, которая парализовала движение транспорта. Из-за отсутствия напряжения встали городские троллейбусы и трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта.
«После грозы нет напряжения. Стоит движение по трамваю по улице Гагарина от Дома Обуви до Копейского шоссе нет напряжения. Стоит движение по троллейбусу улице Гагарина от улице Дзержинского до Копейского шоссе. Движение организовано с Парка Гагарина до ЖБИ и с ЧКПЗ до кинотеатра Восток», — сообщает ЧелябГЭТ.
Очевидцы сообщают URA.RU, что на многих участках дорог машины тонут в лужах. В Ленинском районе возле ТК «Алмаз» машины буквально плывут «по самые фары». Автомобилисты также не советуют ехать под мостами в Ленинский район.
В Челябинске сотни домов остались без электричества. Предварительно, на ЧГРЭС произошла авария, которую сейчас устраняют специалисты.
Соседний Копейск также пострадал от потопа. Все центральные улицы города оказались затоплены. В поселке Старокамышинск садоводы жалуются на крупный град, который уничтожил часть будущего урожая.
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