СК организовал проверку из-за тагильчанки, подкурившей сигарету от Вечного огня

Отдел Следственного комитета Нижнего Тагила (Свердловская область) организовал проверку из-за свердловчанки, которая в День памяти и скорби 22 июня прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» в Дзержинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
«В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия. Принимаются к установлению и опросу очевидцев, а также указанной гражданки. По итогам проверки инциденту будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в telegram-канале ведомства.
Об инциденте стало известно утром 23 июня. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттощить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Отдел полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовал проверку по факту инцидента.
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