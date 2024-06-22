22 июня 2024

СК организовал проверку из-за тагильчанки, подкурившей сигарету от Вечного огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи опрашивают очевидцев и саму участницу инцидента
Следователи опрашивают очевидцев и саму участницу инцидента Фото:

Отдел Следственного комитета Нижнего Тагила (Свердловская область) организовал проверку из-за свердловчанки, которая в День памяти и скорби 22 июня прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» в Дзержинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия. Принимаются к установлению и опросу очевидцев, а также указанной гражданки. По итогам проверки инциденту будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в telegram-канале ведомства.

Об инциденте стало известно утром 23 июня. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттощить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Отдел полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовал проверку по факту инцидента.

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Отдел Следственного комитета Нижнего Тагила (Свердловская область) организовал проверку из-за свердловчанки, которая в День памяти и скорби 22 июня прикурила сигарету от Вечного огня на мемориале «Площадь Славы» в Дзержинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. «В ходе проверки сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства происшествия. Принимаются к установлению и опросу очевидцев, а также указанной гражданки. По итогам проверки инциденту будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в telegram-канале ведомства. Об инциденте стало известно утром 23 июня. Девушка не реагировала на замечания прохожих и сидела на мемориале. Оттощить от него тагильчанку смог только ее молодой человек. Отдел полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организовал проверку по факту инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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