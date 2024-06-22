22 июня 2024

В центре Челябинска плавают затопленные машины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автотранспорт, лесопарковая улица, снегопад, дорога, сырость, дождь
Водители борются со стихией Фото:

В центре Челябинска после сильного ливня плавают затопленные машины. Об этом URA.RU рассказал читатель, который сам едва не утонул на своем автомобиле.

«Буквально везде, где я проезжал, на каждом перекрестке, плавают машины-утопленники. Первую такую машину заметил на улице Артиллерийской. А потом проезжая по Меридиану, увидел, как Toyota Camry утонула перед поворотом на Горки. На парковку у гостиницы „Видгоф“ хотел проехать, пришлось развернуться — там на въезде лужа полметра и утопленники», — рассказал URA.RU очевидец катаклизма.

По словам читателя, большинство водителей решили переждать непогоду на возвышенности на автодороге Меридиане. Он отметил, что люди ждут и пока не рискуют куда-либо ехать.

В администрации города пояснили, что бригады «ЭВИС» устраняют последствия сильнейшего ливня. Особое внимание тем заявкам, где нет сетей ливневой канализации.

Многие водители решили переждать непогоду на возвышенности
Многие водители решили переждать непогоду на возвышенности
Фото:

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В центре Челябинска после сильного ливня плавают затопленные машины. Об этом URA.RU рассказал читатель, который сам едва не утонул на своем автомобиле. «Буквально везде, где я проезжал, на каждом перекрестке, плавают машины-утопленники. Первую такую машину заметил на улице Артиллерийской. А потом проезжая по Меридиану, увидел, как Toyota Camry утонула перед поворотом на Горки. На парковку у гостиницы „Видгоф“ хотел проехать, пришлось развернуться — там на въезде лужа полметра и утопленники», — рассказал URA.RU очевидец катаклизма. По словам читателя, большинство водителей решили переждать непогоду на возвышенности на автодороге Меридиане. Он отметил, что люди ждут и пока не рискуют куда-либо ехать. В администрации города пояснили, что бригады «ЭВИС» устраняют последствия сильнейшего ливня. Особое внимание тем заявкам, где нет сетей ливневой канализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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