В центре Челябинска после сильного ливня плавают затопленные машины. Об этом URA.RU рассказал читатель, который сам едва не утонул на своем автомобиле.
«Буквально везде, где я проезжал, на каждом перекрестке, плавают машины-утопленники. Первую такую машину заметил на улице Артиллерийской. А потом проезжая по Меридиану, увидел, как Toyota Camry утонула перед поворотом на Горки. На парковку у гостиницы „Видгоф“ хотел проехать, пришлось развернуться — там на въезде лужа полметра и утопленники», — рассказал URA.RU очевидец катаклизма.
По словам читателя, большинство водителей решили переждать непогоду на возвышенности на автодороге Меридиане. Он отметил, что люди ждут и пока не рискуют куда-либо ехать.
В администрации города пояснили, что бригады «ЭВИС» устраняют последствия сильнейшего ливня. Особое внимание тем заявкам, где нет сетей ливневой канализации.
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