В Екатеринбурге российскому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) подарили патриотичную картину, на которой изображены березы, а на их фоне — градиент флага России. Работу ему вручила жена бойца СВО Ирина Хазиева на творческой встрече, которая проходит в рамках форума «Утро». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Картина патриотическая, с нашими символами, нашими березами», — рассказала девушка во время вручения подарка. Дронов, увидев картину, встал на одно колено.
Перед тем как подарить картину, девушка спросила артиста, почему он написал песню «Встанем» перед началом СВО. По словам музыканта, на написание песни у него ушел один день.
«Я ее писал где-то сутки. Начал я ее писать 1 января 2022 года, и закончил я ее уже 2 января 2022 года. То есть очень быстро я ее написал. Вообще, песня „Встанем“ для меня, мне кажется, служит, как вот сказали, вознаграждением свыше за мои труды, за усердие. Господь подарил вот мне такую песню, которая наконец-таки стала локомотивом творчества, так сказать, прорвала эту плотину, и вот кораблик под названием SHAMAN начал свое уже шествие такое уже по-серьезному», — передает слова Ярослава Дронова корреспондент URA.RU.
После творческой встречи артист выступит на церемонии открытия форума. Полная программа предстоящих событий — в материале URA.RU.
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