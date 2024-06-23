Куйвашев раскрыл свердловской молодежи секрет карьерного успеха. Фото

Свердловский губернатор Куйвашев: карьерный успех кроется в целеустремленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев встретился с участниками из Свердловской области уже под вечер
Евгений Куйвашев встретился с участниками из Свердловской области уже под вечер Фото:

Залог успешной карьеры — целеустремленность и настойчивость. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на встрече с молодежью перед открытием форума «Утро» в Екатеринбурге. В качестве примера он привел историю своей помощницы Кристины Грязевой, передает корреспондент URA.RU с площадки форума.

«Она училась в УрФУ на международных отношениях и пришла к нам на практику. Закончила ее, а у нас вакансий не было. Так она два года бесплатно работала, пока не появилась вакансия. Конечно она проявила себя хорошим бойцом и потом попала в кадровый резерв. Самое важное — нужно четко поставить перед собой цель. Да, что-то будет сбоить, трудности будут возникать. Я по себе это знаю и помню. Нужно быть очень настойчивым, трудолюбивым, честным, порядочным, уметь общаться и дружить. Тогда у вас действительно все получится», — поделился Куйвашев.

Также он посоветовал молодым людям постоянно узнавать новое и получать по несколько специальностей. Форум «Утро» стартовал 22 июня, официальное открытие запланировано на вечер 23-го, а продлится он до 28 числа. Ключевая тема этого года — работающая молодежь. Проходит форум в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. На мероприятие приехала молодежь не только со всего УрФО, но и из других округов.

Участники активно интересовались, что власти еще планируют сделать для молодых специалистов
Участники активно интересовались, что власти еще планируют сделать для молодых специалистов
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Залог успешной карьеры — целеустремленность и настойчивость. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на встрече с молодежью перед открытием форума «Утро» в Екатеринбурге. В качестве примера он привел историю своей помощницы Кристины Грязевой, передает корреспондент URA.RU с площадки форума. «Она училась в УрФУ на международных отношениях и пришла к нам на практику. Закончила ее, а у нас вакансий не было. Так она два года бесплатно работала, пока не появилась вакансия. Конечно она проявила себя хорошим бойцом и потом попала в кадровый резерв. Самое важное — нужно четко поставить перед собой цель. Да, что-то будет сбоить, трудности будут возникать. Я по себе это знаю и помню. Нужно быть очень настойчивым, трудолюбивым, честным, порядочным, уметь общаться и дружить. Тогда у вас действительно все получится», — поделился Куйвашев. Также он посоветовал молодым людям постоянно узнавать новое и получать по несколько специальностей. Форум «Утро» стартовал 22 июня, официальное открытие запланировано на вечер 23-го, а продлится он до 28 числа. Ключевая тема этого года — работающая молодежь. Проходит форум в новых кампусах УрФУ в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. На мероприятие приехала молодежь не только со всего УрФО, но и из других округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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