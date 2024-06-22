Жители ХМАО массово съезжают из квартир в частные дома

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно строить частные дома. В 2024 году на индивидуальное жилищное строительство приходится 50% общего объема ввода жилья (ИЖС), рассказали в правительстве региона.
«Жители региона активно строят частные дома. В этом году на ИЖС приходится половина общего объема ввода жилья в Югре», — написано в группе ведомства «ВКонтакте».
С начала 2024 года в ХМАО введено 292,96 тысяч квадратных метров жилья, 147,7 тысяч из них — частные домовладения. Лидером по общему объему является Сургут. Именно в Сургутском районе и Сургуте люди чаще всего делают выбор не в пользу квартиры. На третьем месте — Нижневартовск.
Популярность строительства своих домов у жителей ХМАО объясняется, в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС. Эксперты в сфере строительства отмечают, что интерес к «загородке» — общероссийский тренд.
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