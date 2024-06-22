22 июня 2024

Жители ХМАО массово съезжают из квартир в частные дома

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Лидером по общему объему ввода частного жилья является Сургут
Лидером по общему объему ввода частного жилья является Сургут Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно строить частные дома. В 2024 году на индивидуальное жилищное строительство приходится 50% общего объема ввода жилья (ИЖС), рассказали в правительстве региона.

«Жители региона активно строят частные дома. В этом году на ИЖС приходится половина общего объема ввода жилья в Югре», — написано в группе ведомства «ВКонтакте».

С начала 2024 года в ХМАО введено 292,96 тысяч квадратных метров жилья, 147,7 тысяч из них — частные домовладения. Лидером по общему объему является Сургут. Именно в Сургутском районе и Сургуте люди чаще всего делают выбор не в пользу квартиры. На третьем месте — Нижневартовск.

Популярность строительства своих домов у жителей ХМАО объясняется, в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС. Эксперты в сфере строительства отмечают, что интерес к «загородке» — общероссийский тренд.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно строить частные дома. В 2024 году на индивидуальное жилищное строительство приходится 50% общего объема ввода жилья (ИЖС), рассказали в правительстве региона. «Жители региона активно строят частные дома. В этом году на ИЖС приходится половина общего объема ввода жилья в Югре», — написано в группе ведомства «ВКонтакте». С начала 2024 года в ХМАО введено 292,96 тысяч квадратных метров жилья, 147,7 тысяч из них — частные домовладения. Лидером по общему объему является Сургут. Именно в Сургутском районе и Сургуте люди чаще всего делают выбор не в пользу квартиры. На третьем месте — Нижневартовск. Популярность строительства своих домов у жителей ХМАО объясняется, в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС. Эксперты в сфере строительства отмечают, что интерес к «загородке» — общероссийский тренд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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