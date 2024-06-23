Shot: после стрельбы около синагоги в Дербенте введен план «Перехват»

Полиция ловит стрелявших в Дербенте, пишут СМИ
После стрельбы в Махачкале около синагоги в Дербенте введен план «Перехват». Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В городе объявлен план „Перехват“», — говорится в материале. Очевидцы говорят, что неизвестные обстреляли Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Ранены сотрудники полиции.
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