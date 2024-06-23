Shot: после стрельбы около синагоги в Дербенте введен план «Перехват»

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, автомобиль дпс, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Полиция ловит стрелявших в Дербенте, пишут СМИ Фото:

После стрельбы в Махачкале около синагоги в Дербенте введен план «Перехват». Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В городе объявлен план „Перехват“», — говорится в материале. Очевидцы говорят, что неизвестные обстреляли Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Ранены сотрудники полиции.

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После стрельбы в Махачкале около синагоги в Дербенте введен план «Перехват». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В городе объявлен план „Перехват“», — говорится в материале. Очевидцы говорят, что неизвестные обстреляли Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Ранены сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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