Shot: после стрельбы около синагоги в Дербенте введен план «Перехват»

23 июня 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Полиция ловит стрелявших в Дербенте, пишут СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU После стрельбы в Махачкале около синагоги в Дербенте введен план «Перехват». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В городе объявлен план „Перехват“», — говорится в материале. Очевидцы говорят, что неизвестные обстреляли Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Ранены сотрудники полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После стрельбы в Махачкале около синагоги в Дербенте введен план «Перехват». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В городе объявлен план „Перехват“», — говорится в материале. Очевидцы говорят, что неизвестные обстреляли Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Ранены сотрудники полиции.