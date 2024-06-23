В Дербенте произошло нападение на православный храм. Видео

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В Дербенте произошло нападение на храм Покрова Пресвятой Богородицы, пишет telegram-канал Baza Фото:
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В Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. Сообщается о стрельбе и дыме в этом районе. На месте проводят дежурство полиция и пожарные, заявил telegram-канал Baza.

«В Дербенте произошло нападение на православный храм», — передает telegram-канал. Согласно его данным, весь состав полиции города был поднят по тревоге у здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной на улице Ленина.

Очевидцы сообщили о стрельбе и дыме, замеченных в районе церкви. На месте происшествия дежурят полицейские и пожарные службы. Подробности события уточняются, для этого нужно ожидать официальных заявлений от представителей правоохранительных органов.

Также, по предварительной информации telegram-канала 112, в конфликте могли быть ранены полицейские. По сообщениям очевидцев, преступники вели обстрел церкви.

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В Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. Сообщается о стрельбе и дыме в этом районе. На месте проводят дежурство полиция и пожарные, заявил telegram-канал Baza. «В Дербенте произошло нападение на православный храм», — передает telegram-канал. Согласно его данным, весь состав полиции города был поднят по тревоге у здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной на улице Ленина. Очевидцы сообщили о стрельбе и дыме, замеченных в районе церкви. На месте происшествия дежурят полицейские и пожарные службы. Подробности события уточняются, для этого нужно ожидать официальных заявлений от представителей правоохранительных органов. Также, по предварительной информации telegram-канала 112, в конфликте могли быть ранены полицейские. По сообщениям очевидцев, преступники вели обстрел церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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