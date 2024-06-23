В Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение. Сообщается о стрельбе и дыме в этом районе. На месте проводят дежурство полиция и пожарные, заявил telegram-канал Baza.
«В Дербенте произошло нападение на православный храм», — передает telegram-канал. Согласно его данным, весь состав полиции города был поднят по тревоге у здания Церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной на улице Ленина.
Очевидцы сообщили о стрельбе и дыме, замеченных в районе церкви. На месте происшествия дежурят полицейские и пожарные службы. Подробности события уточняются, для этого нужно ожидать официальных заявлений от представителей правоохранительных органов.
Также, по предварительной информации telegram-канала 112, в конфликте могли быть ранены полицейские. По сообщениям очевидцев, преступники вели обстрел церкви.
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