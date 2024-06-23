МВД: в Махачкале ранены 6 полицейских, один убит

В Махачкале были ранены шестеро полицейских, еще один погиб, заявили правоохранители Дагестана
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В Махачкале во время нападения неизвестных на пост ДПС погиб один полицейский, еще шестерых ранили. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.
«В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено», — заявили в министерстве. Отмечается, что в результате происшествия не пострадало гражданское население.
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