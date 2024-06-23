МВД: в Махачкале ранены 6 полицейских, один убит

23 июня 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

В Махачкале были ранены шестеро полицейских, еще один погиб, заявили правоохранители Дагестана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Махачкале во время нападения неизвестных на пост ДПС погиб один полицейский, еще шестерых ранили. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан. «В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено», — заявили в министерстве. Отмечается, что в результате происшествия не пострадало гражданское население. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Махачкале во время нападения неизвестных на пост ДПС погиб один полицейский, еще шестерых ранили. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан. «В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено», — заявили в министерстве. Отмечается, что в результате происшествия не пострадало гражданское население.