ТАСС: центр Дербента обесточен, идут боестолкновения

В Дагестане продолжаются боестолкновения, пишут СМИ
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
Обесточена центральная часть Дербента, в городе продолжаются боестолкновения между террористами и боевиками. Об этом сообщает ТАСС.
«Центральная часть дагестанского Дербента обесточена. В городе идет активная фаза боестолкновения», — передает ТАСС.
По данным «Интерфакса», боевики заблокированы в одном из зданий Дербента. Она находится вблизи ресторана «Хаял». По данным СМИ, террористы использовали иностранное оружие. Все подробности — в материале URA.RU.
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