ТАСС: центр Дербента обесточен, идут боестолкновения

23 июня 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Обесточена центральная часть Дербента, в городе продолжаются боестолкновения между террористами и боевиками. Об этом сообщает ТАСС. «Центральная часть дагестанского Дербента обесточена. В городе идет активная фаза боестолкновения», — передает ТАСС. По данным «Интерфакса», боевики заблокированы в одном из зданий Дербента. Она находится вблизи ресторана «Хаял». По данным СМИ, террористы использовали иностранное оружие. Все подробности — в материале URA.RU.