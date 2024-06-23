ТАСС: центр Дербента обесточен, идут боестолкновения

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В Дагестане продолжаются боестолкновения, пишут СМИ Фото:
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Обесточена центральная часть Дербента, в городе продолжаются боестолкновения между террористами и боевиками. Об этом сообщает ТАСС.

«Центральная часть дагестанского Дербента обесточена. В городе идет активная фаза боестолкновения», — передает ТАСС.

По данным «Интерфакса», боевики заблокированы в одном из зданий Дербента. Она находится вблизи ресторана «Хаял». По данным СМИ, террористы использовали иностранное оружие. Все подробности — в материале URA.RU.

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Обесточена центральная часть Дербента, в городе продолжаются боестолкновения между террористами и боевиками. Об этом сообщает ТАСС. «Центральная часть дагестанского Дербента обесточена. В городе идет активная фаза боестолкновения», — передает ТАСС. По данным «Интерфакса», боевики заблокированы в одном из зданий Дербента. Она находится вблизи ресторана «Хаял». По данным СМИ, террористы использовали иностранное оружие. Все подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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