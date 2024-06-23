«Интерфакс»: боевиков заблокировали в одном из зданий в Дербенте

Боевики, совершившие теракт в Дербенте, окружены силовиками в одном из зданий вблизи ресторана «Хаял». Источник в правоохранительных органах заявил, что район оцеплен.
«В настоящее время боевики, совершившие теракты в Дербенте, засели в одном из зданий близ ресторана „Хаял“. Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков», — передает «Интерфакс» сообщение от источника. Он добавил, что идет подготовка к штурму.
Террористы в Дербенте и Махачкале 23 июня напали на две церкви, синагогу, и пост ДПС. Пострадали 12 полицейских, шесть сотрудников убиты. По данным силовиков, нападавшие использовали иностранное оружие. Последняя информация о произошедшем — в материале URA.RU.
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