Неизвестные напали на храм и растреляли полицейских в Дагестане: что известно к этому часу

СК РФ завел уголовные дела о теракте после стрельбы в Дагестане

23 июня 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

СУ СК по Дагестану завел уголовное дело по статье «Теракт» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Неизвестные напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. Также в Махачкале был атакован пост ДПС. Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан сообщило о возбуждении уголовных дел о теракте по факту нападений. Главное о событии к этому часу — в материале URA.RU. Нападение на православный храм и синагогу в Дербенте Вечером очевидцы сообщили о стрельбе и дыме, замеченных в районе Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Весь состав сотрудников УМВД Дербента был поднят по тревоге и направлен на место происшествия. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, в храме был убит священник — Отец Николай. Впоследствии МВД Дагестана сообщило, что неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. В ведомстве сообщили, что в Дагестане убиты шесть полицейских, 12 ранены. Атака на пост ДПС в Махачкале В столице Дагестана неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. МВД региона сообщило об одном погибшем и шести пострадавших полицейских. Был объявлен план «Перехват». Глава Дагестана обратился к жителям региона «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале. Также он сообщил о создании оперативного штаба и призвал сохранять спокойствие. Двоих нападавших на пост ДПС ликвидировали В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Впоследствии МВД Дагестана подтвердило информацию о нейтрализации нападавших. НАК подтвердил информацию о погибших «В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Также были подтверждены атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале. СК РФ объявил стрельбу в Дагестане терактом После стрельбы в Дагестане заведены уголовные дела по статье о теракте. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. Также в Махачкале был атакован пост ДПС. Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан сообщило о возбуждении уголовных дел о теракте по факту нападений. Главное о событии к этому часу — в материале URA.RU. Вечером очевидцы сообщили о стрельбе и дыме, замеченных в районе Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Весь состав сотрудников УМВД Дербента был поднят по тревоге и направлен на место происшествия. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, в храме был убит священник — Отец Николай. Впоследствии МВД Дагестана сообщило, что неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. В ведомстве сообщили, что в Дагестане убиты шесть полицейских, 12 ранены. Атака на пост ДПС в Махачкале В столице Дагестана неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. МВД региона сообщило об одном погибшем и шести пострадавших полицейских. Был объявлен план «Перехват». «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале. Также он сообщил о создании оперативного штаба и призвал сохранять спокойствие. В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Впоследствии МВД Дагестана подтвердило информацию о нейтрализации нападавших. «В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Также были подтверждены атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале. После стрельбы в Дагестане заведены уголовные дела по статье о теракте. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану.