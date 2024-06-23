Неизвестные напали на храм и растреляли полицейских в Дагестане: что известно к этому часу

СК РФ завел уголовные дела о теракте после стрельбы в Дагестане
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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, полиция, омон
СУ СК по Дагестану завел уголовное дело по статье «Теракт» Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Неизвестные напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. Также в Махачкале был атакован пост ДПС. Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан сообщило о возбуждении уголовных дел о теракте по факту нападений. Главное о событии к этому часу — в материале URA.RU.

Нападение на православный храм и синагогу в Дербенте

Вечером очевидцы сообщили о стрельбе и дыме, замеченных в районе Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Весь состав сотрудников УМВД Дербента был поднят по тревоге и направлен на место происшествия. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, в храме был убит священник — Отец Николай. Впоследствии МВД Дагестана сообщило, что неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. В ведомстве сообщили, что в Дагестане убиты шесть полицейских, 12 ранены.

Атака на пост ДПС в Махачкале

В столице Дагестана неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. МВД региона сообщило об одном погибшем и шести пострадавших полицейских. Был объявлен план «Перехват».

Глава Дагестана обратился к жителям региона

«Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале. Также он сообщил о создании оперативного штаба и призвал сохранять спокойствие.

Двоих нападавших на пост ДПС ликвидировали

В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Впоследствии МВД Дагестана подтвердило информацию о нейтрализации нападавших.

НАК подтвердил информацию о погибших

«В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Также были подтверждены атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале.

СК РФ объявил стрельбу в Дагестане терактом

После стрельбы в Дагестане заведены уголовные дела по статье о теракте. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану.

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Неизвестные напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы и синагогу в Дербенте. Также в Махачкале был атакован пост ДПС. Следственное управление СК РФ по Республике Дагестан сообщило о возбуждении уголовных дел о теракте по факту нападений. Главное о событии к этому часу — в материале URA.RU. Вечером очевидцы сообщили о стрельбе и дыме, замеченных в районе Церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Весь состав сотрудников УМВД Дербента был поднят по тревоге и направлен на место происшествия. Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, в храме был убит священник — Отец Николай. Впоследствии МВД Дагестана сообщило, что неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. В ведомстве сообщили, что в Дагестане убиты шесть полицейских, 12 ранены. Атака на пост ДПС в Махачкале В столице Дагестана неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. МВД региона сообщило об одном погибшем и шести пострадавших полицейских. Был объявлен план «Перехват». «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале. Также он сообщил о создании оперативного штаба и призвал сохранять спокойствие. В Махачкале были уничтожены двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС. Об этом сообщил telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Впоследствии МВД Дагестана подтвердило информацию о нейтрализации нападавших. «В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Также были подтверждены атаки на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале. После стрельбы в Дагестане заведены уголовные дела по статье о теракте. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану.
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