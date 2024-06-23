ТАСС: террористы в Дагестане использовали иностранное оружие

23 июня 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

В Дагестане террористы использовали оружие из других стран, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Террористы в двух городах Дагестана использовали для нападения иностранное оружие. Об этом заявили в правоохранительных органах. «Боевики в Дербенте и Махачкале использовали, в том числе, иностранное оружие», — сообщил источник в правоохранительных органах. Передает ТАСС. До этого источник РБК заявил, что нападавшие могут быть причастны к международной террористической организации. Он добавил, что нападение было заранее спланировано. По последним данным, из-за нападения террористов на две церкви, синагогу, и пост ДПС пострадали 12 полицейских, шесть сотрудников убиты. Что известно к этому часу — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы в двух городах Дагестана использовали для нападения иностранное оружие. Об этом заявили в правоохранительных органах. «Боевики в Дербенте и Махачкале использовали, в том числе, иностранное оружие», — сообщил источник в правоохранительных органах. Передает ТАСС. До этого источник РБК заявил, что нападавшие могут быть причастны к международной террористической организации. Он добавил, что нападение было заранее спланировано. По последним данным, из-за нападения террористов на две церкви, синагогу, и пост ДПС пострадали 12 полицейских, шесть сотрудников убиты. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.