ТАСС: террористы в Дагестане использовали иностранное оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Терроризм. Челябинск, автомат, калашников, оружие, нападение, терроризм, боевик, араб, израиль, ак, заложник, сектор газа, игил, захват заложников, палестина, хамас, хезболла, моджахед, хусит
В Дагестане террористы использовали оружие из других стран, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Террористы в двух городах Дагестана использовали для нападения иностранное оружие. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Боевики в Дербенте и Махачкале использовали, в том числе, иностранное оружие», — сообщил источник в правоохранительных органах. Передает ТАСС.

До этого источник РБК заявил, что нападавшие могут быть причастны к международной террористической организации. Он добавил, что нападение было заранее спланировано.

По последним данным, из-за нападения террористов на две церкви, синагогу, и пост ДПС пострадали 12 полицейских, шесть сотрудников убиты. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Террористы в двух городах Дагестана использовали для нападения иностранное оружие. Об этом заявили в правоохранительных органах. «Боевики в Дербенте и Махачкале использовали, в том числе, иностранное оружие», — сообщил источник в правоохранительных органах. Передает ТАСС. До этого источник РБК заявил, что нападавшие могут быть причастны к международной террористической организации. Он добавил, что нападение было заранее спланировано. По последним данным, из-за нападения террористов на две церкви, синагогу, и пост ДПС пострадали 12 полицейских, шесть сотрудников убиты. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...