ТАСС: террористы в Дагестане использовали иностранное оружие

Террористы в двух городах Дагестана использовали для нападения иностранное оружие. Об этом заявили в правоохранительных органах.
«Боевики в Дербенте и Махачкале использовали, в том числе, иностранное оружие», — сообщил источник в правоохранительных органах. Передает ТАСС.
До этого источник РБК заявил, что нападавшие могут быть причастны к международной террористической организации. Он добавил, что нападение было заранее спланировано.
По последним данным, из-за нападения террористов на две церкви, синагогу, и пост ДПС пострадали 12 полицейских, шесть сотрудников убиты. Что известно к этому часу — в материале URA.RU.
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