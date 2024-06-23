Задержан глава района Дагестана, сыновей которого обвинили в участии в теракте

23 июня 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

В Дагестане задержали главу Сергокалинского района Республики, заявили в силовых структурах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Глава Сергокалинского района Дагестана был задержан после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в нападения в регионе. Об этом сообщили в силовых структурах. «Задержан глава Сергокалинского района Дагестана», — заявили источники. Их слова передает «Известия». Ранее в MK.RU появилась информация о том, что глава района Республики решил подать в отставку после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в теракте в регионе. Нападения были совершены на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. В результате нападений были ликвидированы двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС в Махачкале. Также на пляже в регионе задержали еще двоих преступников, которые принимали участие в этом нападении. По предварительной информации, среди них не было сыновей главы одного из районов Республики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сергокалинского района Дагестана был задержан после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в нападения в регионе. Об этом сообщили в силовых структурах. «Задержан глава Сергокалинского района Дагестана», — заявили источники. Их слова передает «Известия». Ранее в MK.RU появилась информация о том, что глава района Республики решил подать в отставку после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в теракте в регионе. Нападения были совершены на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. В результате нападений были ликвидированы двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС в Махачкале. Также на пляже в регионе задержали еще двоих преступников, которые принимали участие в этом нападении. По предварительной информации, среди них не было сыновей главы одного из районов Республики.