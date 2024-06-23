Задержан глава района Дагестана, сыновей которого обвинили в участии в теракте

Глава Сергокалинского района Дагестана был задержан после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в нападения в регионе. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Задержан глава Сергокалинского района Дагестана», — заявили источники. Их слова передает «Известия».
Ранее в MK.RU появилась информация о том, что глава района Республики решил подать в отставку после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в теракте в регионе. Нападения были совершены на две православные церкви, синагогу и пост ДПС.
В результате нападений были ликвидированы двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС в Махачкале. Также на пляже в регионе задержали еще двоих преступников, которые принимали участие в этом нападении. По предварительной информации, среди них не было сыновей главы одного из районов Республики.
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