23 июня 2024

Задержан глава района Дагестана, сыновей которого обвинили в участии в теракте

© Служба новостей «URA.RU»
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В Дагестане задержали главу Сергокалинского района Республики, заявили в силовых структурах Фото:
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Глава Сергокалинского района Дагестана был задержан после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в нападения в регионе. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Задержан глава Сергокалинского района Дагестана», — заявили источники. Их слова передает «Известия».

Ранее в MK.RU появилась информация о том, что глава района Республики решил подать в отставку после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в теракте в регионе. Нападения были совершены на две православные церкви, синагогу и пост ДПС.

В результате нападений были ликвидированы двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС в Махачкале. Также на пляже в регионе задержали еще двоих преступников, которые принимали участие в этом нападении. По предварительной информации, среди них не было сыновей главы одного из районов Республики.

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Глава Сергокалинского района Дагестана был задержан после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в нападения в регионе. Об этом сообщили в силовых структурах. «Задержан глава Сергокалинского района Дагестана», — заявили источники. Их слова передает «Известия». Ранее в MK.RU появилась информация о том, что глава района Республики решил подать в отставку после сообщений о том, что его сыновья подозреваются в участии в теракте в регионе. Нападения были совершены на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. В результате нападений были ликвидированы двое боевиков, которые устроили стрельбу на посту ДПС в Махачкале. Также на пляже в регионе задержали еще двоих преступников, которые принимали участие в этом нападении. По предварительной информации, среди них не было сыновей главы одного из районов Республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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