SHAMAN на концерте в Екатеринбурге обратился к жителям Дагестана и Севастополя. Фото, видео

В Екатеринбурге SHAMAN посвятил песню пострадавшим в Дагестане и Севастополе

24 июня 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

SHAMAN выступил на открытии форума «Утро» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) посвятил песню «Встанем» пострадавшим и погибшим 23 июня в перестрелке в Дербенте, Махачкале, Абхазии и при ракетном ударе ВСУ в Севастополе. Артист исполнил хит на открытии молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге. На мероприятии в кампусе Уральского федерального университета побывало URA.RU. «Крым и Севастополь, мы с вами. Дербент и Махачкала, мы с вами. „Встанем“», — начал SHAMAN. Композицию он исполнил в конце мероприятия. Несмотря на проливной дождь и гром, лучшие песни музыканта пришли послушать сотни участников форума, студенты, проживающие в кампусе, и семьи участников СВО. Последним отвели особое место — для них сделали отдельную площадку, которая находилась к сцене ближе всего. За час концерта помимо «Встанем» SHAMAN успел исполнить и другие хиты: «Мы», «Мед», «Дай жару», «Я русский». В некоторых случаях ему подпевали с балконов общежитий. «Вы слышите? Вот это мощь, вся мощь Екатеринбурга. От вас им аплодисменты и всем тем, кто наблюдает концерт», — сказал певец. Также музыкант обратил внимание, что к концу его выступления прекратился дождь. «Я же SHAMAN, я должен был как-то нашаманить хорошую погоду», — заявил он. Молодежный форум «Утро» официально стартовал 23 июня. В этот же день в Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение, в Махачкале был обстрелян пост ДПС, в Абхазии при перестрелке погибли и пострадали люди. Также украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками ранило 124 человека. Пятеро погибло, среди них — трое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) посвятил песню «Встанем» пострадавшим и погибшим 23 июня в перестрелке в Дербенте, Махачкале, Абхазии и при ракетном ударе ВСУ в Севастополе. Артист исполнил хит на открытии молодежного форума «Утро» в Екатеринбурге. На мероприятии в кампусе Уральского федерального университета побывало URA.RU. «Крым и Севастополь, мы с вами. Дербент и Махачкала, мы с вами. „Встанем“», — начал SHAMAN. Композицию он исполнил в конце мероприятия. Несмотря на проливной дождь и гром, лучшие песни музыканта пришли послушать сотни участников форума, студенты, проживающие в кампусе, и семьи участников СВО. Последним отвели особое место — для них сделали отдельную площадку, которая находилась к сцене ближе всего. За час концерта помимо «Встанем» SHAMAN успел исполнить и другие хиты: «Мы», «Мед», «Дай жару», «Я русский». В некоторых случаях ему подпевали с балконов общежитий. «Вы слышите? Вот это мощь, вся мощь Екатеринбурга. От вас им аплодисменты и всем тем, кто наблюдает концерт», — сказал певец. Также музыкант обратил внимание, что к концу его выступления прекратился дождь. «Я же SHAMAN, я должен был как-то нашаманить хорошую погоду», — заявил он. Молодежный форум «Утро» официально стартовал 23 июня. В этот же день в Дербенте на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы произошло нападение, в Махачкале был обстрелян пост ДПС, в Абхазии при перестрелке погибли и пострадали люди. Также украинская армия атаковала Севастополь с использованием пяти ракет ATACMS, произведенных в США. Хотя ракеты были сбиты системами ПВО, осколками ранило 124 человека. Пятеро погибло, среди них — трое детей.