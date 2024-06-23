В Дагестане из-за теракта погибли 9 человек, пострадали 25

23 июня 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Террористы атаковали два города Дагестана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Из-за теракта в Дагестане погибли девять человек, ранены 25. Об этом заявили в централизованной исламская религиозная организации «Муфтият Республики Дагестан». «Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранителей. Пострадали 25 человек», — сообщает «Муфтият Республики Дагестан» в своем telegram-канале . Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что произошедшие — это попытка радикалов столкнуть дагестанцев лбами. По его словам, это делается, чтобы сжечь межконфессиональные мосты. Однако им это не удастся. Он призвал всех сохранять спокойствие. Все, что известно о нападении террористов, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за теракта в Дагестане погибли девять человек, ранены 25. Об этом заявили в централизованной исламская религиозная организации «Муфтият Республики Дагестан». «Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранителей. Пострадали 25 человек», — сообщает «Муфтият Республики Дагестан» в своем telegram-канале. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что произошедшие — это попытка радикалов столкнуть дагестанцев лбами. По его словам, это делается, чтобы сжечь межконфессиональные мосты. Однако им это не удастся. Он призвал всех сохранять спокойствие. Все, что известно о нападении террористов, — в материале URA.RU.