В Дагестане из-за теракта погибли 9 человек, пострадали 25

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Террористы атаковали два города Дагестана Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Из-за теракта в Дагестане погибли девять человек, ранены 25. Об этом заявили в централизованной исламская религиозная организации «Муфтият Республики Дагестан».

«Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранителей. Пострадали 25 человек», — сообщает «Муфтият Республики Дагестан» в своем telegram-канале.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что произошедшие — это попытка радикалов столкнуть дагестанцев лбами. По его словам, это делается, чтобы сжечь межконфессиональные мосты. Однако им это не удастся. Он призвал всех сохранять спокойствие. Все, что известно о нападении террористов, — в материале URA.RU.

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Из-за теракта в Дагестане погибли девять человек, ранены 25. Об этом заявили в централизованной исламская религиозная организации «Муфтият Республики Дагестан». «Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранителей. Пострадали 25 человек», — сообщает «Муфтият Республики Дагестан» в своем telegram-канале. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил, что произошедшие — это попытка радикалов столкнуть дагестанцев лбами. По его словам, это делается, чтобы сжечь межконфессиональные мосты. Однако им это не удастся. Он призвал всех сохранять спокойствие. Все, что известно о нападении террористов, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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