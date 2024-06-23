В Дербенте ликвидировали двоих боевиков

24 июня 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

В Дербенте завершена активная фаза КТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Двое боевиков уничтожены в Дербенте. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Также уточняется, что там завершена активная фаза контртеррористической операции. «В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции. Двое боевиков убиты», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Ранее сообщалось, что в Махачкале уничтожили четверых боевиков после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое боевиков уничтожены в Дербенте. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Также уточняется, что там завершена активная фаза контртеррористической операции. «В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции. Двое боевиков убиты», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Ранее сообщалось, что в Махачкале уничтожили четверых боевиков после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.