23 июня 2024

В Дербенте ликвидировали двоих боевиков

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В Дербенте завершена активная фаза КТО Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Двое боевиков уничтожены в Дербенте. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Также уточняется, что там завершена активная фаза контртеррористической операции.

«В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции. Двое боевиков убиты», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Ранее сообщалось, что в Махачкале уничтожили четверых боевиков после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

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Двое боевиков уничтожены в Дербенте. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Также уточняется, что там завершена активная фаза контртеррористической операции. «В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции. Двое боевиков убиты», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Ранее сообщалось, что в Махачкале уничтожили четверых боевиков после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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