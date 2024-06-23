В Дербенте ликвидировали двоих боевиков

В Дербенте завершена активная фаза КТО
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
Двое боевиков уничтожены в Дербенте. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Также уточняется, что там завершена активная фаза контртеррористической операции.
«В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции. Двое боевиков убиты», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Ранее сообщалось, что в Махачкале уничтожили четверых боевиков после нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
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