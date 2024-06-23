23 июня 2024

Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения стаи собак на свердловских детей

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Бастрыкин заинтересовался фактом нападения бездомных животных на детей в Екатеринбурге (архивное фото)
Бастрыкин заинтересовался фактом нападения бездомных животных на детей в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России поручил свердловскому и.о. главы СУ СК РФ по региону Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту нападения бездомных собак на детей. Также руководитель регионального управления должен подготовить доклад для Бастрыкина по результатам расследования происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК.

В СМИ сообщалось, что в Екатеринбурге стая бездомных собак погналась за гуляющими на улице детьми, одного из них покусали. Врачи диагностировали рваные раны у ребенка, отметили в ведомстве.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Председатель СК России поручил свердловскому и.о. главы СУ СК РФ по региону Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту нападения бездомных собак на детей. Также руководитель регионального управления должен подготовить доклад для Бастрыкина по результатам расследования происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. В СМИ сообщалось, что в Екатеринбурге стая бездомных собак погналась за гуляющими на улице детьми, одного из них покусали. Врачи диагностировали рваные раны у ребенка, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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