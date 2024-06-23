Бастрыкин поручил завести дело из-за нападения стаи собак на свердловских детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Председатель СК России поручил свердловскому и.о. главы СУ СК РФ по региону Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по факту нападения бездомных собак на детей. Также руководитель регионального управления должен подготовить доклад для Бастрыкина по результатам расследования происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК.
В СМИ сообщалось, что в Екатеринбурге стая бездомных собак погналась за гуляющими на улице детьми, одного из них покусали. Врачи диагностировали рваные раны у ребенка, отметили в ведомстве.
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