Глава Махачкалы сообщил о состоянии пострадавших в перестрелке

Умавов: доставленные в больницу Махачкалы после перестрелки прооперированы

24 июня 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Пострадавшие находятся по наблюдением врачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали. Об этом сообщил глава города Юсуп Умавов. Он отметил, что посетил медучреждение и встретился с главврачом Газиявдибиром Мусаевым. «Доставленные в больницу Махачкалы после боестолкновения с боевиками, прооперированы, они находятся под постоянным наблюдением врачей», — сообщил Умавов в t elegram-канале . По его словам, при необходимости, администрация Махачкалы окажет помощь всем пострадавшим. Случае необходимости администрация города Махачкалы окажет всю необходимую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали. Об этом сообщил глава города Юсуп Умавов. Он отметил, что посетил медучреждение и встретился с главврачом Газиявдибиром Мусаевым. «Доставленные в больницу Махачкалы после боестолкновения с боевиками, прооперированы, они находятся под постоянным наблюдением врачей», — сообщил Умавов в telegram-канале. По его словам, при необходимости, администрация Махачкалы окажет помощь всем пострадавшим. Случае необходимости администрация города Махачкалы окажет всю необходимую помощь.