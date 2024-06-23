23 июня 2024

Глава Махачкалы сообщил о состоянии пострадавших в перестрелке

Умавов: доставленные в больницу Махачкалы после перестрелки прооперированы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие находятся по наблюдением врачей Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали. Об этом сообщил глава города Юсуп Умавов. Он отметил, что посетил медучреждение и встретился с главврачом Газиявдибиром Мусаевым.

«Доставленные в больницу Махачкалы после боестолкновения с боевиками, прооперированы, они находятся под постоянным наблюдением врачей», — сообщил Умавов в telegram-канале. По его словам, при необходимости, администрация Махачкалы окажет помощь всем пострадавшим. Случае необходимости администрация города Махачкалы окажет всю необходимую помощь.

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Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали. Об этом сообщил глава города Юсуп Умавов. Он отметил, что посетил медучреждение и встретился с главврачом Газиявдибиром Мусаевым. «Доставленные в больницу Махачкалы после боестолкновения с боевиками, прооперированы, они находятся под постоянным наблюдением врачей», — сообщил Умавов в telegram-канале. По его словам, при необходимости, администрация Махачкалы окажет помощь всем пострадавшим. Случае необходимости администрация города Махачкалы окажет всю необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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