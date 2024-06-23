Глава Махачкалы сообщил о состоянии пострадавших в перестрелке

Пострадавшие находятся по наблюдением врачей
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали. Об этом сообщил глава города Юсуп Умавов. Он отметил, что посетил медучреждение и встретился с главврачом Газиявдибиром Мусаевым.
«Доставленные в больницу Махачкалы после боестолкновения с боевиками, прооперированы, они находятся под постоянным наблюдением врачей», — сообщил Умавов в t
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