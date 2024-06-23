Минэк рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

24 июня 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Туристов, отменяющих поездки в Дагестан, просят не штрафовать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Туроператорам и владельцам гостиниц рекомендовано обойтись без штрафов в отношении туристов, которые пожелают перенести поездки в Дагестан. Об этом говорится в заявлении Минэкономразвития РФ. «Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей…», — говорится в документе на сайте ведомства. В Дербенте и Махачкале 23 июня произошли нападения. Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали, сообщил глава города Юсуп Умавов. При необходимости администрация Махачкалы также окажет помощь всем пострадавшим. Вся актуальная информация о произошедшем в Дагестане собрана в онлайн-трансляции на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туроператорам и владельцам гостиниц рекомендовано обойтись без штрафов в отношении туристов, которые пожелают перенести поездки в Дагестан. Об этом говорится в заявлении Минэкономразвития РФ. «Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей…», — говорится в документе на сайте ведомства. В Дербенте и Махачкале 23 июня произошли нападения. Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали, сообщил глава города Юсуп Умавов. При необходимости администрация Махачкалы также окажет помощь всем пострадавшим. Вся актуальная информация о произошедшем в Дагестане собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.