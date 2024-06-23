Минэк рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

Туроператорам и владельцам гостиниц рекомендовано обойтись без штрафов в отношении туристов, которые пожелают перенести поездки в Дагестан. Об этом говорится в заявлении Минэкономразвития РФ.
«Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей…», — говорится в
В Дербенте и Махачкале 23 июня произошли нападения. Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали, сообщил глава города Юсуп Умавов. При необходимости администрация Махачкалы также окажет помощь всем пострадавшим. Вся актуальная информация о произошедшем в Дагестане собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
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