23 июня 2024

Минэк рекомендовал не штрафовать туристов за перенос поездок в Дагестан

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Туристов, отменяющих поездки в Дагестан, просят не штрафовать Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Туроператорам и владельцам гостиниц рекомендовано обойтись без штрафов в отношении туристов, которые пожелают перенести поездки в Дагестан. Об этом говорится в заявлении Минэкономразвития РФ.

«Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей…», — говорится в документе на сайте ведомства.

В Дербенте и Махачкале 23 июня произошли нападения. Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали, сообщил глава города Юсуп Умавов. При необходимости администрация Махачкалы также окажет помощь всем пострадавшим. Вся актуальная информация о произошедшем в Дагестане собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.

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Туроператорам и владельцам гостиниц рекомендовано обойтись без штрафов в отношении туристов, которые пожелают перенести поездки в Дагестан. Об этом говорится в заявлении Минэкономразвития РФ. «Мы рекомендуем туристическим фирмам и операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести свои путешествия в Дагестан, и по возможности не штрафовать за перенос сроков поездок. Просим владельцев гостиниц также не штрафовать гостей…», — говорится в документе на сайте ведомства. В Дербенте и Махачкале 23 июня произошли нападения. Пострадавших в ходе боестолкновения с боевиками в Махачкале прооперировали, сообщил глава города Юсуп Умавов. При необходимости администрация Махачкалы также окажет помощь всем пострадавшим. Вся актуальная информация о произошедшем в Дагестане собрана в онлайн-трансляции на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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