23 июня 2024

Личности стрелявших на границе Абхазии и РФ установлены

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, выстрел, сво, военный
Перестрелка на границы Абхазии и России произошла 23 июня Фото:

Стали известны личности стрелявших на границе России и Абхазии 23 июня. Об этом заявил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.

«Лица, стрелявшие, установлены. МВД объявлена тревога, усилены посты, все службы нацелены на поиск и задержание граждан, совершивших преступление», — сказал Киут в беседе с ТАСС. Он также уточнил, что среди пострадавших не оказалось россиян. По его словам, в результате перестрелки ранение получили таксист, женщина и мужчина, погиб случайный прохожий.

Перестрелка на границы Абхазии и России произошла 23 июня. Очевидцы сообщали о пострадавших и убитых.

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Стали известны личности стрелявших на границе России и Абхазии 23 июня. Об этом заявил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. «Лица, стрелявшие, установлены. МВД объявлена тревога, усилены посты, все службы нацелены на поиск и задержание граждан, совершивших преступление», — сказал Киут в беседе с ТАСС. Он также уточнил, что среди пострадавших не оказалось россиян. По его словам, в результате перестрелки ранение получили таксист, женщина и мужчина, погиб случайный прохожий. Перестрелка на границы Абхазии и России произошла 23 июня. Очевидцы сообщали о пострадавших и убитых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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