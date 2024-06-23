Личности стрелявших на границе Абхазии и РФ установлены

24 июня 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Перестрелка на границы Абхазии и России произошла 23 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стали известны личности стрелявших на границе России и Абхазии 23 июня. Об этом заявил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. «Лица, стрелявшие, установлены. МВД объявлена тревога, усилены посты, все службы нацелены на поиск и задержание граждан, совершивших преступление», — сказал Киут в беседе с ТАСС. Он также уточнил, что среди пострадавших не оказалось россиян. По его словам, в результате перестрелки ранение получили таксист, женщина и мужчина, погиб случайный прохожий. Перестрелка на границы Абхазии и России произошла 23 июня. Очевидцы сообщали о пострадавших и убитых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стали известны личности стрелявших на границе России и Абхазии 23 июня. Об этом заявил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. «Лица, стрелявшие, установлены. МВД объявлена тревога, усилены посты, все службы нацелены на поиск и задержание граждан, совершивших преступление», — сказал Киут в беседе с ТАСС. Он также уточнил, что среди пострадавших не оказалось россиян. По его словам, в результате перестрелки ранение получили таксист, женщина и мужчина, погиб случайный прохожий. Перестрелка на границы Абхазии и России произошла 23 июня. Очевидцы сообщали о пострадавших и убитых.