Личности стрелявших на границе Абхазии и РФ установлены

Стали известны личности стрелявших на границе России и Абхазии 23 июня. Об этом заявил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.
«Лица, стрелявшие, установлены. МВД объявлена тревога, усилены посты, все службы нацелены на поиск и задержание граждан, совершивших преступление», — сказал Киут в беседе с ТАСС. Он также уточнил, что среди пострадавших не оказалось россиян. По его словам, в результате перестрелки ранение получили таксист, женщина и мужчина, погиб случайный прохожий.
Перестрелка на границы Абхазии и России произошла 23 июня. Очевидцы сообщали о пострадавших и убитых.
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