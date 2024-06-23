На границе в Абхазии произошла перестрелка

В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые. Об этом сообщают журналисты.
«В Абхазии на границе по реке Псоу произошла перестрелка», — сообщает MK.RU. Отмечается, что есть пострадавшие и убитые. По сообщению ТАСС, в Гагрском районе Абхазии погиб один человек, трое ранены вблизи границы с РФ.
Ранее в Дербенте произошло нападение на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Также в Махачкале неизвестные совершили нападение на пост ДПС, вследствие чего погиб один полицейский, еще шестеро были ранены.
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В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые. Об этом сообщают журналисты. «В Абхазии на границе по реке Псоу произошла перестрелка», — сообщает MK.RU. Отмечается, что есть пострадавшие и убитые. По сообщению ТАСС, в Гагрском районе Абхазии погиб один человек, трое ранены вблизи границы с РФ.
Ранее в Дербенте произошло нападение на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Также в Махачкале неизвестные совершили нападение на пост ДПС, вследствие чего погиб один полицейский, еще шестеро были ранены.