На границе в Абхазии произошла перестрелка

23 июня 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

При перестрелке на границе Абхазии есть пострадавшие и погибшие, сообщают журналисты Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые. Об этом сообщают журналисты. «В Абхазии на границе по реке Псоу произошла перестрелка», — сообщает MK.RU . Отмечается, что есть пострадавшие и убитые. По сообщению ТАСС, в Гагрском районе Абхазии погиб один человек, трое ранены вблизи границы с РФ.



Ранее в Дербенте произошло нападение на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Также в Махачкале неизвестные совершили нападение на пост ДПС, вследствие чего погиб один полицейский, еще шестеро были ранены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые. Об этом сообщают журналисты. «В Абхазии на границе по реке Псоу произошла перестрелка», — сообщает MK.RU. Отмечается, что есть пострадавшие и убитые. По сообщению ТАСС, в Гагрском районе Абхазии погиб один человек, трое ранены вблизи границы с РФ. Ранее в Дербенте произошло нападение на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В результате этого погиб сотрудник полиции, еще одного ранили. Также в Махачкале неизвестные совершили нападение на пост ДПС, вследствие чего погиб один полицейский, еще шестеро были ранены.