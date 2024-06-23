«Это похоже на беременность»: Гагарина высказалась о своем состоянии перед финальным концертом

Певица Полина Гагарина, которая активно готовится к концерту своей мечты в столичных Лужниках, назвала свое состояние похожим на беременность. Об этом Гагарина заявила в интервью.
«Можно сравнить с беременностью. Мы уже год вынашиваем эту идею. На свет надо произвести чудо», — сказала певица в интервью изданию StarHit. Гагарина не смогла скрыть усталости и рассказала, что почти не спит.
Много задач с постановкой номеров ей приходится решать самой, отметила певица. Она генерирует настроение, которого нет, плачет, но собирается и выходит на сцену.
Гагарина ранее призналась, что бросила пить. Певица полностью отказалась от употребления алкоголя, заявила она в эфире шоу «Кстати». Комики Гарик Харламов и Денис Дорохов в шутку предложили взять эту истории в шоу «Мужское/Женское».
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