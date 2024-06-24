Меликов назвал новое число погибших полицейских и убитых боевиков

Меликов: в Дагестане погибли больше 15 полицейских, ликвидированы 6 боевиков
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, пистолет, оружие, кобура, инспектор дпс, полицейский
Погибло 15 полицейских Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

В ходе терактов, которые прошли в Дагестане 23 июня, погибли более 15 сотрудников полиции. Также были ликвидированы шесть боевиков. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.

«Жертвами нападений боевиков в Дагестане стали больше 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских», — сообщил Меликов на видео, опубликованном в telegram-канале. Он также прокомментировал смерть священника Отца Николая. Меликов рассказал, что более 40 лет служил в православной церкви. Глава региона отметил, что подобные атаки являются попыткой расколоть единство народов, и тем самым добиться раскола.

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В ходе терактов, которые прошли в Дагестане 23 июня, погибли более 15 сотрудников полиции. Также были ликвидированы шесть боевиков. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов. «Жертвами нападений боевиков в Дагестане стали больше 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских», — сообщил Меликов на видео, опубликованном в telegram-канале. Он также прокомментировал смерть священника Отца Николая. Меликов рассказал, что более 40 лет служил в православной церкви. Глава региона отметил, что подобные атаки являются попыткой расколоть единство народов, и тем самым добиться раскола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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