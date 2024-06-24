Меликов назвал новое число погибших полицейских и убитых боевиков

Меликов: в Дагестане погибли больше 15 полицейских, ликвидированы 6 боевиков

24 июня 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Погибло 15 полицейских Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В ходе терактов, которые прошли в Дагестане 23 июня, погибли более 15 сотрудников полиции. Также были ликвидированы шесть боевиков. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов. «Жертвами нападений боевиков в Дагестане стали больше 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских», — сообщил Меликов на видео, опубликованном в telegram-канале. Он также прокомментировал смерть священника Отца Николая. Меликов рассказал, что более 40 лет служил в православной церкви. Глава региона отметил, что подобные атаки являются попыткой расколоть единство народов, и тем самым добиться раскола. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе терактов, которые прошли в Дагестане 23 июня, погибли более 15 сотрудников полиции. Также были ликвидированы шесть боевиков. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов. «Жертвами нападений боевиков в Дагестане стали больше 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских», — сообщил Меликов на видео, опубликованном в telegram-канале. Он также прокомментировал смерть священника Отца Николая. Меликов рассказал, что более 40 лет служил в православной церкви. Глава региона отметил, что подобные атаки являются попыткой расколоть единство народов, и тем самым добиться раскола.