Меликов назвал новое число погибших полицейских и убитых боевиков

В ходе терактов, которые прошли в Дагестане 23 июня, погибли более 15 сотрудников полиции. Также были ликвидированы шесть боевиков. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов.
«Жертвами нападений боевиков в Дагестане стали больше 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько гражданских», — сообщил Меликов на видео, опубликованном в telegram-канале. Он также прокомментировал смерть священника Отца Николая. Меликов рассказал, что более 40 лет служил в православной церкви. Глава региона отметил, что подобные атаки являются попыткой расколоть единство народов, и тем самым добиться раскола.
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