Сенаторами от Крыма могут стать шахматист Карякин и мэр Ялты Янина Павленко

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Источники уже называют имена новых сенаторов Фото:

В Совете Федерации возможна смена сенаторов от Крыма. Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, представляющие республику в Совфеде с 2014 года, могут покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента РФ.

«В сентябре в Совете Федерации (СФ) могут смениться оба сенатора от Крыма. Представляющие с 2014 г. республику члены СФ Сергей Цеков и Ольга Ковитиди могут уйти из верхней палаты», — передают «Ведомости» данные источников. Предполагается, что Цекова в СФ может сменить шахматист Сергей Карякин. На смену Ковитиди обсуждается нынешний мэр Ялты Янина Павленко, говорит еще один собеседник.

По информации издания, в сентябре 2024 года после выборов депутатов заксобрания Крыма и выбора главы региона, шахматист Сергей Карякин и мэр Ялты Янина Павленко могут быть делегированы в Совет Федерации. Карякин уже занимает третье место в списке «Единой России» на выборах в госсовет, что делает его потенциальным кандидатом на пост сенатора от заксобрания. Павленко также рассматривается как возможный кандидат на место Ковитиди.

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В Совете Федерации возможна смена сенаторов от Крыма. Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, представляющие республику в Совфеде с 2014 года, могут покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента РФ. «В сентябре в Совете Федерации (СФ) могут смениться оба сенатора от Крыма. Представляющие с 2014 г. республику члены СФ Сергей Цеков и Ольга Ковитиди могут уйти из верхней палаты», — передают «Ведомости» данные источников. Предполагается, что Цекова в СФ может сменить шахматист Сергей Карякин. На смену Ковитиди обсуждается нынешний мэр Ялты Янина Павленко, говорит еще один собеседник. По информации издания, в сентябре 2024 года после выборов депутатов заксобрания Крыма и выбора главы региона, шахматист Сергей Карякин и мэр Ялты Янина Павленко могут быть делегированы в Совет Федерации. Карякин уже занимает третье место в списке «Единой России» на выборах в госсовет, что делает его потенциальным кандидатом на пост сенатора от заксобрания. Павленко также рассматривается как возможный кандидат на место Ковитиди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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