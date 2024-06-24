Сенаторами от Крыма могут стать шахматист Карякин и мэр Ялты Янина Павленко

24 июня 2024 в 05:47 Размер текста - 17 +

Источники уже называют имена новых сенаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Совете Федерации возможна смена сенаторов от Крыма. Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, представляющие республику в Совфеде с 2014 года, могут покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента РФ. «В сентябре в Совете Федерации (СФ) могут смениться оба сенатора от Крыма. Представляющие с 2014 г. республику члены СФ Сергей Цеков и Ольга Ковитиди могут уйти из верхней палаты», — передают «Ведомости» данные источников. Предполагается, что Цекова в СФ может сменить шахматист Сергей Карякин. На смену Ковитиди обсуждается нынешний мэр Ялты Янина Павленко, говорит еще один собеседник. По информации издания, в сентябре 2024 года после выборов депутатов заксобрания Крыма и выбора главы региона, шахматист Сергей Карякин и мэр Ялты Янина Павленко могут быть делегированы в Совет Федерации. Карякин уже занимает третье место в списке «Единой России» на выборах в госсовет, что делает его потенциальным кандидатом на пост сенатора от заксобрания. Павленко также рассматривается как возможный кандидат на место Ковитиди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Совете Федерации возможна смена сенаторов от Крыма. Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, представляющие республику в Совфеде с 2014 года, могут покинуть свои посты. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента РФ. «В сентябре в Совете Федерации (СФ) могут смениться оба сенатора от Крыма. Представляющие с 2014 г. республику члены СФ Сергей Цеков и Ольга Ковитиди могут уйти из верхней палаты», — передают «Ведомости» данные источников. Предполагается, что Цекова в СФ может сменить шахматист Сергей Карякин. На смену Ковитиди обсуждается нынешний мэр Ялты Янина Павленко, говорит еще один собеседник. По информации издания, в сентябре 2024 года после выборов депутатов заксобрания Крыма и выбора главы региона, шахматист Сергей Карякин и мэр Ялты Янина Павленко могут быть делегированы в Совет Федерации. Карякин уже занимает третье место в списке «Единой России» на выборах в госсовет, что делает его потенциальным кандидатом на пост сенатора от заксобрания. Павленко также рассматривается как возможный кандидат на место Ковитиди.