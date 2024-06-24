ВТБ раскрыл детали присоединения крупнейшего банка Крыма

К ВТБ полностью присоединится крымский РНКБ в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ведущий банк Крыма станет частью ВТБ в 2025 году (архивное фото)
Ведущий банк Крыма станет частью ВТБ в 2025 году (архивное фото) Фото:

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) сможет полностью присоединиться к ВТБ в 2025 году. РНКБ является крупнейшим банком в Крыму. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«У РНКБ значительная доля бизнеса в Крыму, которая составляет 70–80%. ВТБ будет осторожно подходить к присоединению РНКБ. Процесс интеграции может завершиться в 2025 году», — пишет газета «Известия», ссылаясь на слова Пьянова.

Крымский банк в настоящее время уже объединил сеть банкоматов с ВТБ, отмечает издание. Уточняется, что РНКБ с 2023 года входит в группу ВТБ, работая самостоятельно с собственной лицензией.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах к 2025 году полностью перевести Российский национальный коммерческий банк под свой бренд. Он подчеркнул, что в настоящий момент РНКБ — это около 2,6 млн жителей южных регионов РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) сможет полностью присоединиться к ВТБ в 2025 году. РНКБ является крупнейшим банком в Крыму. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. «У РНКБ значительная доля бизнеса в Крыму, которая составляет 70–80%. ВТБ будет осторожно подходить к присоединению РНКБ. Процесс интеграции может завершиться в 2025 году», — пишет газета «Известия», ссылаясь на слова Пьянова. Крымский банк в настоящее время уже объединил сеть банкоматов с ВТБ, отмечает издание. Уточняется, что РНКБ с 2023 года входит в группу ВТБ, работая самостоятельно с собственной лицензией. Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах к 2025 году полностью перевести Российский национальный коммерческий банк под свой бренд. Он подчеркнул, что в настоящий момент РНКБ — это около 2,6 млн жителей южных регионов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...