ВТБ раскрыл детали присоединения крупнейшего банка Крыма

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) сможет полностью присоединиться к ВТБ в 2025 году. РНКБ является крупнейшим банком в Крыму. Об этом рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«У РНКБ значительная доля бизнеса в Крыму, которая составляет 70–80%. ВТБ будет осторожно подходить к присоединению РНКБ. Процесс интеграции может завершиться в 2025 году», — пишет газета «Известия», ссылаясь на слова Пьянова.
Крымский банк в настоящее время уже объединил сеть банкоматов с ВТБ, отмечает издание. Уточняется, что РНКБ с 2023 года входит в группу ВТБ, работая самостоятельно с собственной лицензией.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах к 2025 году полностью перевести Российский национальный коммерческий банк под свой бренд. Он подчеркнул, что в настоящий момент РНКБ — это около 2,6 млн жителей южных регионов РФ.
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