ВТБ переводит крупнейший банк Крыма под свой бренд

05 июня 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

ВТБ переводит крымский банк РНКБ под свой бренд, уточнил Андрей Костин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Банк ВТБ планирует к 2025 году полностью перевести Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) под свой бренд. Тот является крупнейшим банком Крыма. Сам он вошел в состав ВТБ еще в прошлом году. Об этом сообщает глава ВТБ Андрей Костин. «За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной „дочки“ группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — подчеркнул Андрей Косин в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает пресс-служба банка. Костин подчеркнул, что в настоящий момент РНКБ около 2,6 миллиона жителей южных регионов РФ. РНКБ входит в группу ВТБ с марта 2023 года, однако работает на собственной лицензии. По размеру активов банк занимает 26 место в соответствующем рейтинге. В Санкт-Петербурге в настоящий момент проходит экономический международный форум. Мероприятие называют одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Накануне форума Костин также анонсировал открытие отделений банка ВТБ в Луганске, Донецке и Мариуполе до конца года, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк ВТБ планирует к 2025 году полностью перевести Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) под свой бренд. Тот является крупнейшим банком Крыма. Сам он вошел в состав ВТБ еще в прошлом году. Об этом сообщает глава ВТБ Андрей Костин. «За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной „дочки“ группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — подчеркнул Андрей Косин в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает пресс-служба банка. Костин подчеркнул, что в настоящий момент РНКБ около 2,6 миллиона жителей южных регионов РФ. РНКБ входит в группу ВТБ с марта 2023 года, однако работает на собственной лицензии. По размеру активов банк занимает 26 место в соответствующем рейтинге. В Санкт-Петербурге в настоящий момент проходит экономический международный форум. Мероприятие называют одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Накануне форума Костин также анонсировал открытие отделений банка ВТБ в Луганске, Донецке и Мариуполе до конца года, передает RT.