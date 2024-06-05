ВТБ переводит крупнейший банк Крыма под свой бренд

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
ВТБ переводит крымский банк РНКБ под свой бренд, уточнил Андрей Костин Фото:

Банк ВТБ планирует к 2025 году полностью перевести Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) под свой бренд. Тот является крупнейшим банком Крыма. Сам он вошел в состав ВТБ еще в прошлом году. Об этом сообщает глава ВТБ Андрей Костин.

«За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной „дочки“ группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — подчеркнул Андрей Косин в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает пресс-служба банка.

Костин подчеркнул, что в настоящий момент РНКБ около 2,6 миллиона жителей южных регионов РФ. РНКБ входит в группу ВТБ с марта 2023 года, однако работает на собственной лицензии. По размеру активов банк занимает 26 место в соответствующем рейтинге.

В Санкт-Петербурге в настоящий момент проходит экономический международный форум. Мероприятие называют одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Накануне форума Костин также анонсировал открытие отделений банка ВТБ в Луганске, Донецке и Мариуполе до конца года, передает RT.

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Банк ВТБ планирует к 2025 году полностью перевести Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) под свой бренд. Тот является крупнейшим банком Крыма. Сам он вошел в состав ВТБ еще в прошлом году. Об этом сообщает глава ВТБ Андрей Костин. «За минувшие 10 лет РНКБ прошел путь от локальной „дочки“ группы ВТБ до финансовой опоры Крыма и Севастополя. Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ», — подчеркнул Андрей Косин в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает пресс-служба банка. Костин подчеркнул, что в настоящий момент РНКБ около 2,6 миллиона жителей южных регионов РФ. РНКБ входит в группу ВТБ с марта 2023 года, однако работает на собственной лицензии. По размеру активов банк занимает 26 место в соответствующем рейтинге. В Санкт-Петербурге в настоящий момент проходит экономический международный форум. Мероприятие называют одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Накануне форума Костин также анонсировал открытие отделений банка ВТБ в Луганске, Донецке и Мариуполе до конца года, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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