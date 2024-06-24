В Госдуму внесен проект о лишении прав за незаконную установку знака «инвалид»

24 июня 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Депутаты от ЛДПР предложили ужесточить наказание за незаконное использование знака «инвалид» на автомобилях, внеся соответствующий проект закона на рассмотрение правительства России, сообщает РИА Новости. «Повторное незаконное использование знака 'инвалид' должно влечь за собой лишение водительских прав на срок до трех месяцев,» — предлагают авторы инициативы. Кроме того, они настаивают на штрафах в размере 40 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч рублей для юридических лиц, а также на конфискации автомобиля. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов в беседе с URA.RU заявил, что тема защиты прав и интересов инвалидов одна из приоритетных. «Недавно внесли в Госдуму законопроект о запрете эвакуации автомобилей со знаком «Инвалид». Ведь можно только представить, каких трудов и усилий стоит, к примеру, инвалидам-колясочникам вернуть эвакуированную машину — добраться до ГАИ, до штрафстоянки. Однако у некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак «Инвалид» в своих целях — например, для бесплатной парковки. В таких случаях должны возникать вполне конкретные меры ответственности, помимо штрафа. На это и направлен законопроект»», — сообщил Нилов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты от ЛДПР предложили ужесточить наказание за незаконное использование знака «инвалид» на автомобилях, внеся соответствующий проект закона на рассмотрение правительства России, сообщает РИА Новости. «Повторное незаконное использование знака 'инвалид' должно влечь за собой лишение водительских прав на срок до трех месяцев,» — предлагают авторы инициативы. Кроме того, они настаивают на штрафах в размере 40 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч рублей для юридических лиц, а также на конфискации автомобиля. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов в беседе с URA.RU заявил, что тема защиты прав и интересов инвалидов одна из приоритетных. «Недавно внесли в Госдуму законопроект о запрете эвакуации автомобилей со знаком «Инвалид». Ведь можно только представить, каких трудов и усилий стоит, к примеру, инвалидам-колясочникам вернуть эвакуированную машину — добраться до ГАИ, до штрафстоянки. Однако у некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак «Инвалид» в своих целях — например, для бесплатной парковки. В таких случаях должны возникать вполне конкретные меры ответственности, помимо штрафа. На это и направлен законопроект»», — сообщил Нилов.