Китай поставил рекорд по импорту урана из России

КНР импортировала из России уран и другие радиоактивные соединения на сумму в 233 млн долларов. Это является максимальным значением по закупкам с 2015 года. Соответствующая информация была подсчитана на основании данных статслужбы Китая.
«Общий объем покупок Китаем у России урана и других радиоактивных элементов, изотопов и соединений в мае 2024 года достиг 233 миллионов долларов», — передает РИА Новости свои подсчеты из данных Китая. Отмечается, что с 2015 года эта сумма стала максимумом за время ведения статистики.
С апреля по май 2024 года наблюдался резкий скачок объемов поставок урана из РФ в Китай. Они увеличились в 3,4 раза с 70 млн долларов. Кроме того, за первые пять месяцев этого года Пекин приобрел у Москвы урана и других радиоактивных элементов на общую сумму 311 млн долларов. В мае Китай особенно активно закупал обогащенный уран, сумма составила 231,5 млн долларов, тогда как на другие соединения было потрачено 1,4 млн долларов.
Российский обогащенный уран поставляется в Китай не ежемесячно, однако когда поставки происходят, их объемы в денежном выражении оказываются значительными. Так, в апреле 2024 года было импортировано урана на 68 млн долларов. Для сравнения: в ноябре 2023 года сумма импорта составила 155 млн, в октябре — 113 млн, в августе — 28 миллионов, в апреле — 35 млн и в марте — 87 млн.
В течение прошлого года РФ экспортировала в Китай радиоактивные элементы на общую сумму 440 млн долларов. Из них большая часть, 418 млн, приходится на обогащенный уран.
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