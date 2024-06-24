Еще одна страна заявила о намерении вступить в БРИКС

Зимбабве хочет присоединиться к БРИКС
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Шава заявил, что Зимбабве планирует обратиться к ЮАР за поддержкой по вступлению в БРИКС (архивное фото)
Шава заявил, что Зимбабве планирует обратиться к ЮАР за поддержкой по вступлению в БРИКС (архивное фото) Фото:

Республика Зимбабве выразила свою заинтересованность в присоединении к БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредерик Шава.

«Мы стремимся вступить в БРИКС. Зимбабве всегда хотела стать частью БРИКС. Для этого надо получить поддержку стран-членов БРИКС», — заявил Шава, его слова передает ТАСС. Он уточнил, что Республика может обратиться за поддержкой к ЮАР. Также президент государства Сирил Рамапоса подтвердил, что может помочь Зимбабве в этом.

Кроме того, Шава отметил, что Республика вела переговоры с Россией и Китаем насчет вступления в БРИКС. Министр заявил о желании получить доступ к ресурсам Нового банка развития межгосударственного объединения, особенно в контексте действующих санкций, наложенных на страну. Республика Зимбабве надеется, что членство в БРИКС облегчит получение финансовой поддержки и поможет в проведении банковских транзакций в странах-участницах объединения.

По словам Шавы, страна находится на пороге вступления в БРИКС и ожидает скорого присоединения при условии согласия всех текущих членов объединения. Он выразил надежду на то, что членство в объединении поможет Республике преодолеть экономические санкции, наложенные Соединенными Штатами. Они мешают осуществлению международных платежей через американскую финансовую систему, сказал Шава. Вступление в БРИКС рассматривается как стратегический шаг, позволяющий избежать зависимости от одобрения транзакций в Нью-Йорке. Это поможет Зимбабве обходиться без доллара в международных торговых взаиморасчетах. 

БРИКС+ — это межгосударственное объединение, в которое входит Россия, Индия, КНР, Бразилия, Южная Африка, ОАЭ, Эфиопия, Иран и Египет. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявлял о нескольких десятках странах, которые ходят присоединиться к БРИКС. Среди них Вьетнам, Таиланд и другие, передает "Национальная служба новостей"

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Республика Зимбабве выразила свою заинтересованность в присоединении к БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредерик Шава. «Мы стремимся вступить в БРИКС. Зимбабве всегда хотела стать частью БРИКС. Для этого надо получить поддержку стран-членов БРИКС», — заявил Шава, его слова передает ТАСС. Он уточнил, что Республика может обратиться за поддержкой к ЮАР. Также президент государства Сирил Рамапоса подтвердил, что может помочь Зимбабве в этом. Кроме того, Шава отметил, что Республика вела переговоры с Россией и Китаем насчет вступления в БРИКС. Министр заявил о желании получить доступ к ресурсам Нового банка развития межгосударственного объединения, особенно в контексте действующих санкций, наложенных на страну. Республика Зимбабве надеется, что членство в БРИКС облегчит получение финансовой поддержки и поможет в проведении банковских транзакций в странах-участницах объединения. По словам Шавы, страна находится на пороге вступления в БРИКС и ожидает скорого присоединения при условии согласия всех текущих членов объединения. Он выразил надежду на то, что членство в объединении поможет Республике преодолеть экономические санкции, наложенные Соединенными Штатами. Они мешают осуществлению международных платежей через американскую финансовую систему, сказал Шава. Вступление в БРИКС рассматривается как стратегический шаг, позволяющий избежать зависимости от одобрения транзакций в Нью-Йорке. Это поможет Зимбабве обходиться без доллара в международных торговых взаиморасчетах.  БРИКС+ — это межгосударственное объединение, в которое входит Россия, Индия, КНР, Бразилия, Южная Африка, ОАЭ, Эфиопия, Иран и Египет. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявлял о нескольких десятках странах, которые ходят присоединиться к БРИКС. Среди них Вьетнам, Таиланд и другие, передает "Национальная служба новостей". 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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