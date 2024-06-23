23 июня 2024

На сборном пункте в Копейске призывник совершил суицид

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывник покончил с собой на сборном пункте
Призывник покончил с собой на сборном пункте Фото:

На сборном призывном пункте в Копейске (Челябинская область) обнаружен труп призывника. Как рассказал URA.RU источник, он покончил жизнь самоубийством.

«Труп обнаружили на прошедших выходных. Смерть не носит криминальный характер. Предварительно, призывник совершил суицид», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибшему был 21 год. Сейчас устанавливаются причины, толкнувшие его на подобный поступок.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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На сборном призывном пункте в Копейске (Челябинская область) обнаружен труп призывника. Как рассказал URA.RU источник, он покончил жизнь самоубийством. «Труп обнаружили на прошедших выходных. Смерть не носит криминальный характер. Предварительно, призывник совершил суицид», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибшему был 21 год. Сейчас устанавливаются причины, толкнувшие его на подобный поступок. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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