На сборном пункте в Копейске призывник совершил суицид

Призывник покончил с собой на сборном пункте
На сборном призывном пункте в Копейске (Челябинская область) обнаружен труп призывника. Как рассказал URA.RU источник, он покончил жизнь самоубийством.
«Труп обнаружили на прошедших выходных. Смерть не носит криминальный характер. Предварительно, призывник совершил суицид», — рассказал источник.
По данным URA.RU, погибшему был 21 год. Сейчас устанавливаются причины, толкнувшие его на подобный поступок.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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