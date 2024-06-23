23 июня 2024
22 июня 2024

Скорая помощь в ХМАО получила новые автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО прибыли 16 новых машин скорой помощи
В ХМАО прибыли 16 новых машин скорой помощи Фото:

Служба скорой помощи в ХМАО получила 16 новых машин. Они пополнят автопарки медтранспорта в разных городах Югры.

«16 новых автомобилей получила служба скорой медицинской помощи Югры. Распределение машин следующее: по одной для станций скорой медицинской помощи Сургута и Нягани, 12 — для отделений скорой помощи Мегиона, Лангепаса, Новоаганска, Радужного, Пионерского, Когалыма, Урая, Нефтеюганского, Белоярского района, Ханты-Мансийского и Березовского районов, два автомобиля направлены для работы в Октябрьский район», — сообщил в своем telegram-канале глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Мобильные пункты для оказания скорой помощи оборудованы на базе «Газель Next». Транспорт приобретен в рамках программы «Современное здравоохранение».

Всего в ХМАО 246 автомобилей скорой помощи. На них работают 130 бригад медиков. За пять месяцев 2024 года они совершили более 200 000 выездов.

Ранее URA.RU писало, что в 2023 году автопарк скорой помощи в ХМАО пополнили девять автомобилей. Они поступили в больницы Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Советского, Федоровского, Лянтора и Березово.

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Служба скорой помощи в ХМАО получила 16 новых машин. Они пополнят автопарки медтранспорта в разных городах Югры. «16 новых автомобилей получила служба скорой медицинской помощи Югры. Распределение машин следующее: по одной для станций скорой медицинской помощи Сургута и Нягани, 12 — для отделений скорой помощи Мегиона, Лангепаса, Новоаганска, Радужного, Пионерского, Когалыма, Урая, Нефтеюганского, Белоярского района, Ханты-Мансийского и Березовского районов, два автомобиля направлены для работы в Октябрьский район», — сообщил в своем telegram-канале глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. Мобильные пункты для оказания скорой помощи оборудованы на базе «Газель Next». Транспорт приобретен в рамках программы «Современное здравоохранение». Всего в ХМАО 246 автомобилей скорой помощи. На них работают 130 бригад медиков. За пять месяцев 2024 года они совершили более 200 000 выездов. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году автопарк скорой помощи в ХМАО пополнили девять автомобилей. Они поступили в больницы Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Советского, Федоровского, Лянтора и Березово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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