В Екатеринбурге на Эльмаше неизвестный ограбил пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Ozon и табачную лавку Cosmoshop. Об этом рассказал очевидец.
«На Эльмаше по адресу Замятина, 25 ограбили Ozon и табачную лавку», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Неизвестный разбил входную дверь ПВЗ.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение о проникновении в ПВЗ по адресу Замятина, 22 зарегистрировано в отделе полиции № 14. "Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию, сумма ущерба уточняется", — отметили в ведомстве.
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