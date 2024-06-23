23 июня 2024

В Екатеринбурге неизвестный обокрал пункт выдачи Ozon и магазин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник разбил дверь ПВЗ
Злоумышленник разбил дверь ПВЗ Фото:

В Екатеринбурге на Эльмаше неизвестный ограбил пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Ozon и табачную лавку Cosmoshop. Об этом рассказал очевидец.

«На Эльмаше по адресу Замятина, 25 ограбили Ozon и табачную лавку», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Неизвестный разбил входную дверь ПВЗ.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение о проникновении в ПВЗ по адресу Замятина, 22 зарегистрировано в отделе полиции № 14. "Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию, сумма ущерба уточняется", — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на Эльмаше неизвестный ограбил пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Ozon и табачную лавку Cosmoshop. Об этом рассказал очевидец. «На Эльмаше по адресу Замятина, 25 ограбили Ozon и табачную лавку», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца. Неизвестный разбил входную дверь ПВЗ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. Там пояснили, что сообщение о проникновении в ПВЗ по адресу Замятина, 22 зарегистрировано в отделе полиции № 14. "Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию, сумма ущерба уточняется", — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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