Евросоюз разработал механизм, позволяющий обойти вето Венгрии на закупку с российских замороженных активов РФ оружия для Украины. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отметив, что он будет сложным, но рабочим.
«ЕС разработал юридический обходной путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России в этом году», — заявил Боррель. Его слова передает Financial Times.
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавил, что этот механизм будет рабочим и сложным. Также, по его словам, Будапешт, который раннее отклонился от предложения по использованию активов РФ, не будет участвовать в принятии решения об их использования. Тему нового механизма ЕС министры иностранных дел обсудят на заседании 24 июня.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятие активов страны со стороны Запада не останется безнаказанным. Это оценивается как воровство, пишет 360.ru.
Также Бельгия выступила против использования российских активов, это связно с непредсказуемыми последствиями для экономики. По словам министра финансов страны Винсента ван Петегема, перед изъятием активов ради военной помощи Киеву нужно взвесить все риски.
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