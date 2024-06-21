В Бельгии испугались непредсказуемых последствий изъятия российских активов

Бельгия против изъятия замороженных российских активов из-за непредсказуемых последствий для экономики. Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем во время разговора с журналистами в Люксембурге.
«Для нашей страны принципиально важны две вещи — не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскости», — заявил Винсент ван Петегем, передает ТАСС. Он отметил, что перед началом использования российских активов ради помощи Украине надо взвесить все риски.
ЕС планирует инвестировать российские активы, чтобы получить доход, который и будет выдан Украине в качестве кредита. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что средства РФ будут заморожены на время выплаты займа.
Россия со своей стороны задействуют все механизмы, чтобы защитить активы от конфискации. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Аналитики подсчитали, что Западу придется потратить 83 миллиардов долларов, чтобы начать пользоваться российскими средствами, передает Pravda.ru.
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