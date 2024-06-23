Бывшая сотрудница трудовой инспекции из ХМАО получила срок за взятки

Бывшая сотрудница трудовой инспекции из Сургута (ХМАО) получила 4,5 года колонии за взятки, мошенничество и подлог. Она требовала денежное вознаграждение с бизнесменов за сокрытие нарушений на предприятиях.
«Бывшая сотрудница Государственной инспекции труда в ХМАО признана виновной в получении взяток за незаконные действия, в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и служебном подлоге: она требовала и получала от предприятий взятки, назначая взамен минимально возможные наказания либо вообще не привлекая фирмы к ответственности. Ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы», — сообщил Следственный комитет по ХМАО и окружная прокуратура на официальных сайтах.
Женщина совершала преступления на протяжении четырех лет. Размер взяток варьировался от 15 до 150 тысяч рублей. Преступница требовала деньги даже с тех фирм, которые не проверяла и повлиять на результат инспекции не могла, что было расценено как мошенничество. Отбывать срок в колонии бывший инспектор будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Также суд лишил женщину права занимать должности на госслужбе на срок 3,5 года.
Ране URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) сотрудницу трудовой инспекции подозревают в получении взяток и вымогательстве. По версии следствия, она находила нарушения трудового законодательства и требовала взятки за уменьшение штрафов и отказ от проверок.
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